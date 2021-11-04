Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Брэдли Купер: 5 знаменитостей, живущих с родителями. Фото

Многие влиятельные представители киноиндустрии в 30-, 40-, а то и в 50-летнем возрасте живут вместе с родителями. Кто-то просто привык, что мама и папа рядом, а некоторые стремится бережно опекать тех, кто подарил им жизнь.

Узнайте, кто именно из знаменитостей не спешит вылетать из-под родительского крыла. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Разрывая очередные отношения с девушками, актер возвращается в дом, где живет его мама. Так он стремится побыть в покое и ощутить поддержку со стороны самой родной. Женщина рядом с сыном в сложные времена и верила с самого начала карьеры, что Леонардо ждет перспективное будущее. Актера с мамой можно часто увидеть на светских мероприятиях.

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После смерти папы актер вместе с мамой Глорией переехал в Лос-Анджелес. Эта трагедия сблизила их. Долгое время Брэдли жил в пентхаусе вместе с моделью Ириной Шейк и мамой. Со временем пара распалась.

В СМИ активно писали, что причиной развода стали частые недоразумения между свекровью и невесткой: Глория спала в соседней комнате, поэтому часто вмешивалась в личную жизнь супругов. Пока Брэдли продолжает жить с мамой.

Актриса попросила маму переехать к ней в особняк. Не для того, чтобы помочь с воспитанием и уходом за малышами (у Шарлиз двое приемных детей). Она для этого может нанять няню или домработницу. Звезда волнуется по поводу безопасности мамы. Ведь за последние годы навязчивые поклонники Терон вламывались в дом более 20 раз.

Когда Барак Обама стал президентом США, первая леди Мишель Обама перевезла в особняк свою маму – Мариан Робинсон. Женщина помогала супругам воспитывать дочерей, на что у родителей часто не хватало времени.

На своей Instagram-странице бывшая первая леди написала: "Все, кто знаком с моей мамой, знает, что она – та, к которой можно обратиться за советом или поддержкой. Мне так повезло, что она была рядом, когда я взрослела".

Дев часто ходит на светские мероприятия вместе со своей мамой. В одном из интервью он сказал, что жить с родителями – прекрасно, но он уже готов переехать. По его словам, он часто ссорится с мамой и папой, и в их доме раздаются крики.

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