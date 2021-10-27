От 154 до 195 см: украинские звезды, чей рост вас удивит. Фото

Понять, как выглядят знаменитости в реальной жизни – непросто. На фото многое зависит от их одежды, макияжа, мастерства фотографов и удачных ракурсов съемки. Все это может убедить нас в том, что звезда имеет рост 170-175 см, а на самом деле – 155.

Читайте в материале OBOZREVATEL, какой рост у звезд украинского шоубиза: от миниатюрных до высоких.

Эта украинская актриса – одна из самых миниатюрных среди других звезд в Украине. Ее рост всего 154 см – и она не комплексует. Виктория часто шутит в своем Instagram о своих параметрах: "У меня рост – 154. Родилась я 54 см. Поэтому моя жизнь длиной в метр. Кто еще здесь Хоббит? Отзовитесь!".

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Украинская певица с проникновенным пением и необычным репертуаром имеет рост 155 см. Она не пытается скрыть его за длинными платьями или высокими каблуками. Напротив, девушке импонирует удобство и комфорт.

Ани Лорак как на сцене, так и в жизни часто надевает высокие каблуки. Иногда может прогуляться в спортивном костюме и кроссовках на толстой подошве. Ведь артистка частично комплексует относительно собственного роста – 162 см. Поклонники же в восторге от конституции тела звезды – называют ее малышкой на миллион.

У этих талантливых звезд рост – 164 см. Чтобы во время съемок выглядеть выше, стилисты подбирают для них "хитрую" одежду и обувь, которые подчеркивают "сильные" стороны фигуры и тела. В повседневной жизни эти звезды все же предпочитают удобную одежду в стиле кэжуал и обувь на низкой подошве.

Эти звезды длительное время вместе вели шоу "Танцы со звездами", поэтому их нередко можно было увидеть рядом. Но мало кто обратил внимание на то, что эти знаменитости имеют одинаковый рост – 168 см. На эфирах Тина надевала не слишком высокие каблуки, чтобы не быть выше коллеги.

Эти эпатажные звезды украинской эстрады имеют рост – 170 см. На сцене они любят визуально делать ноги еще длиннее, ведь часто надевают обувь с каблуками 15 см и выше. Короткие юбки и шорты, монохромная одежда и длинные платья – тоже часть сценического образа. Такой хитрый прием делает девушек еще выше, чем они есть на самом деле.

У артистки модельный рост – 175 см. Но находясь рядом со своим мужем Потапом, кажется миниатюрной. Рост рэпера – 195 см. Поэтому пара выглядит весьма гармонично.

Украинский артист всегда занимается собой, чтобы быть в прекрасной форме. Его рост составляет 176 см, а вес держится стабильно на отметке в 75 кг. Часто его можно увидеть на сцене или публичных выступлениях в монохромной одежде, которая прекрасно подчеркивает параметры певца и делает его немного выше.

Если посмотреть фото украинской модели, создается впечатление, будто ее рост составляет не менее 185 см. На самом деле, красавица имеет рост 179 см. Она визуально кажется еще выше, так как имеет модельные параметры фигуры и надевает наряды, которые визуально удлиняют силуэт.

Все эти звезды имеют одинаковый рост – 180 см. Среди них есть и знаменитость, у которой самые длинные ноги в украинском шоубизе – 126 см. Речь идет об Оле Поляковой.

Звезда гордится своим ростом – 180 см. Она себя характеризует такими словами: "Стройная, высокая, красивая, умная". Не так давно в своем Instagram-аккаунте Леся в комической форме ответила Дурневу на критику по поводу ее роста.

Рост этих артистов составляет 184 см. Хотя визуально кажется, что MÉLOVIN ниже Ivan NAVI. Он имеет меньший вес, чем Иван, поэтому худоба визуально удлиняет силуэт.

Певцы имеют рост 185 см. Благодаря тому, что Алексей худощавый, – он кажется выше Сергея.

Известный шоумен имеет прекрасную физическую форму. Его рост составляет 187 см. За это Сергей благодарен здоровому питанию – считает, что родители должны хорошо кормить детей с детства.

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