Спартак Суббота пробил новое дно: защищает русский язык и отбеливает оккупантов. Видео

Скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота вступился за русских и русский язык во время своего прямого эфира в соцсетях. Именно там он без заранее написанного сценария продемонстрировал, что думает о сознательных гражданах Украины, хейтерах и людях, мнения которых не совпадают с его.

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Оказалось, что все, кто не разделяет империалистическое мировоззрение Субботы, – "тупые люди", а учить английский и немецкий языки на самом деле опасно из-за риска начала Третьей мировой войны. Свои "непопулярные" мысли он высказал подписчикам в прямом эфире в Instagram, передает Telegram-канал "Гувернантка".

Во время откровенного разговора он произнес едва ли не все важнейшие российские нарративы. По мнению Спартака Субботы, россияне – не самые ужасные захватчики в мире, и этим он обесценил борьбу украинцев против РФ в войне.

В частности, псевдопсихотерапевт объяснил, что может беспроблемно общаться на языке страны-агрессора, ведь "русский язык не принадлежит территории России". Вероятно, интернет-знаменитость считает вполне нормально распространять его по миру. Если это будет происходить, то методом ассимиляции РФ станет тем самым "суперзахватчиком", от чего отказывает Суббота.

"Русский язык не принадлежит территории России. Никто не давал русский язык России. Невозможно отнести язык к врагу. Никак. Самые большие экспаты в мире – не русские. Враг, который непосредственно наказывал нас – это фашистская Германия", – собрал "солянку" слов Суббота.

Похоже, он забыл, что первыми делами, которые делают захватчики на оккупированных территориях – уничтожают книги, ассимилируют население и переименовывают все, что может быть связано со страной, на которую напали.

"Эта обезьяна называет позицию относительно того, что русский язык, это язык захватчика "совершенно неинтеллектуального". Также мр*зь насмехается над петициями, тысячи которых сейчас являются единственной надеждой на память погибших героев", – отметил Telegram-канал "Гувернантка".

За пророссийскую позицию ему писали подписчики "позор", на что тот ответил: "Боже, напиши петицию", будто хотел высмеять позицию людей, не совпадающую с ним.

"А вы ездите и учите немецкий. О чем это? Вы будете точно так же потом и русский учить. Поэтому не надо лицемерить, нести какую-то х*йню. Перестаньте позориться, как бомжи. Крупнейшие захватчики. Захватывали абсолютно все, что можно было захватить, убивали, грабили, насиловали, делали страшные вещи. И вы сейчас учите английский язык", – попытался манипулировать чувством вины Суббота.

Что интересно, он общается по-русски в жизни и горячо защищает язык, но когда дело доходит до "экспертных" постов в Instagram, почему-то в дальше публикует их на украинском.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандальный Спартак Суббота начал вести YouTube-канал по психологии на русском языке. Это произошло через некоторое время после закрытия проекта "Подкаст терапія" с Женей Яновичем, где он говорил только по-украински. Отсутствие маски удивило общество.

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