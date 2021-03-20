Лоу, Шварценеггер и Иствуд: 7 сыновей, как две капли похожих на звездных отцов

Эти знаменитые отцы и их сыновья не только носят одну фамилию, но также поразительно похожи внешне. Кроме того, есть надежда, что, когда всеобщие любимцы кинематографа уйдут на пенсию, их с легкостью смогут подменить дети.

И мало кто увидит разницу во внешности, ведь с годами эти парни все больше становятся похожими на своих отцов. OBOZREVATEL решил посмотреть на знаменитых родственников и сделать подборку наиболее похожих друг на друга.

1. Майкл и Кэмерон Дугласы

Молодой Кэмерон и Майкл – одно лицо. И чем больше взрослеет Кэмерон, тем больше походит на своего 76-летнего отца-кинозвезду, обладателя нескольких премий "Оскар" и других престижных наград. Однако Кэмерон не спешит идти по стопам Майкла Дугласа, большую часть своего времени посвящая семье и воспитанию детей.

2. Клинт и Скотт Иствуды

С первого взгляда на молодого Скотта можно догадаться, что перед нами сын величайшего ковбоя всех времен и народов. Он настолько похож на своего знаменитого отца, что создается впечатление, будто на фото Клинт, только сбросивший несколько десятков лет. Скотт уже снялся в более 40 фильмах и не думает останавливаться на достигнутом.

3. Уилл и Джейден Смиты

Джейдену Смиту всего 22 года, но на его счету уже несколько рейтинговых фильмов, в которых он снялся в главных ролях (в некоторых из них со своим отцом): "Жизнь за год", "После нашей эры", "В погоне за счастьем". Также сын знаменитого актера сделал свое шоу о расовой дискриминации и социальной несправедливости "The Solution Committee" и представил коллекцию собственной марки одежды на самой авторитетной выставке мужской моды. Так, есть все шансы, что талантливый юноша вскоре станет круче отца.

4. Джуд и Рафферти Лоу

24-летний Рафферти решил повторить успех отца и уже намеревается покорить Голливуд. Красавчик сыграл роль Оливера Твиста в современной киноинтерпретации классического романа Чарльза Диккенса. Это его первая большая роль в большом кино. Кроме того, сын Джуда Лоу играет в музыкальной группе Outer Stella Overdrive в стиле фьюжн-стрит-панк.

5. Стеллан и Александр Скарсгарды

Скарсгард-старший прославился благодаря тесному сотрудничеству с легендарным режиссером Ларсом фон Триером и ролям в его фильмах "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка". Его старший сын недалеко ушел от отца, получив роль в культовом сериале о вампирах "Настоящая кровь", после которого к нему пришел настоящий успех. За последние годы Александр Скарсгард снялся в сериале "Большая маленькая ложь" с Николь Кидман и другими голливудскими актрисами, в новом сериале по Стивену Кингу "Противостояние", в фильме "Годзилла против Конга" и многих других.

6. Мел и Майло Гибсоны

Сначала Майло даже не думал становиться актером, как отец, и после школы сперва работал массажистом, а потом – электриком. Однако в 25 лет Гибсон-младший все-таки решил пойти изучать драматическое искусство в Театральной школе Санта-Моники. В 2016 году он впервые снялся в фильме "По соображениям совести", срежиссированном его отцом. С того времени Майло стал активно получать роли в известных кинокартинах.

7. Арнольд и Патрик Шварценеггеры

27-летний Патрик сейчас является знаменитым актером и моделью, однако так было не всегда. Сначала сын Шварценеггера не знал, кем ему стать в будущем, и пробовал себя в разных сферах. Так, он подрабатывал охранником в престижном торговом центре, а уже после решил начать изучать актерское мастерство, чтобы пойти по стопам отца.

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