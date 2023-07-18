Лобода и Барских отказались выступать с российскими звездами на одном фестивале, но их заменил другой украинский певец

Украинские артисты Макс Барских и Светлана Лобода, которые были замечены на афишах фестиваля в Кишиневе (Молдова) с фанатом "русского мира" Валерием Меладзе, отказались от участия. Организаторы мероприятия за месяц до начала заменили их на другого украинского певца – уроженца Черновцов T-Fest (Кирилла Незборецкого).

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В лайн-апе также заявлены звезды, выступающие для российской аудитории. Об этом говорится на сайте фестиваля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выступления украинских знаменитостей должны были состояться 26-27 августа, тогда же, когда и концерт Меладзе. По словам Макса Барских, организаторы заверили украинцев, что выступление Валерия Меладзе не состоится, о чем будет объявлено сразу после подписания контракта с заменяющим его зарубежным артистом.

Однако уже на днях выяснилось, что Меладзе таки выступит на музыкальном мероприятии, а с ним и российско-казахстанский рэпер The Limba, еще месяц назад развлекавший москвичей на концерте. Также в программу праздника вписали выступление группы Би-2, лидер которой назвал россиян "убийцами" и пообещал больше не возвращаться в Россию.

Напомним, ранее Светлана Лобода, как и Макс Барских, заверила, что не будет выступать на одной сцене с российскими певцами. Однако рэпер T-Fest оказался менее принципиальным и согласился встретиться с "молчунами" Меладзе и The Limba.

Напомним, что до полномасштабной войны Кирилл Незборецкий строил карьеру в России. В 2022 году он покинул страну-террористку и вернулся домой, где освещает преступления россиян.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в РФ в скандал втянули известную певицу с украинскими корнями. Испуганным слушателям показалось, что она осудила войну.

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