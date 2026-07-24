В последние несколько дней многие спрашивали, действительно ли Дональд Трамп следит за Лорой Лумер, и самое главное – увидит ли он ее контент из Украины? Вечером Трамп распространил фрагмент ее интервью с Владимиром Зеленским и прокомментировал: "Очень хорошо!" Надеюсь, это отвечает на вопрос. Ждем полного интервью и большего количества контента из Киева и не только.

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Далее текст на языке оригинала.

P.S. Тим часом інший MAGA-подкастер – Тім Пул – у себе на сторінці написав: "Україна бореться за своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю важливість перемоги України над Росією. Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів нададуть свою підтримку".

Два роки тому Тім Пул у своєму подкасті говорив, цитата: "Україна – один з найбільших ворогів США. Ми повинні забрати всю нашу військову допомогу і вибачитись перед Росією". Згодом стало відомо, що компанія, пов'язана з Тімом Пулом, отримувала гроші від Москви за поширення проросійських наративів у США. Мабуть, гроші закінчились.