Российская поп-певица Юлия Зиверт (Zivert) попала в скандал из-за перепуганных россиян, которым повсюду видится осуждение войны. Во время концерта в Москве артистка выкрикивала "нет монет", но фанатам послышалось "нет войне".

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Исполнительнице пришлось оправдаться за то, что она не делала, чтобы не попасть под репрессии. О скандале написали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Zivert исполнила на сцене музыкального ежегодного мероприятия VK Fest новую песню "Место" из будущего альбома "В мире веселых". В ней есть слова "нет монет", которые звезда и кричала зрителям.

Как пишут псевдо-СМИ, из-за того, что выступление состоялось под открытым небом, звук исказился и до слушателей дошли слова, похожие на "нет войне". В сети мгновенно обвинили певицу в "дискредитации армии РФ" и антивоенной позиции.

В свое оправдание артистка заявила, что ее подставили. Она дала комментарий пропагандистам, в котором попыталась отбелить свое имя перед "патриотами" России.

"В последнее время меня так и хотят разоблачить на том, что я уехала из России, жила на Бали больше года, ожидая лучших времен. И сейчас вот эта провокация. Все это время я живу и работаю у себя на родине – в России, для своего любимого слушателя. Только гастролирую не так часто, как раньше, в связи с проблемами со здоровьем, но точно я никуда не поехала отсиживаться", – пожаловалась путинистка.

Заметим, что у Zivert есть украинские корни и до полномасштабной войны она часто посещала Украину. Певица заявляла, что не хочет лезть в политику и называла себя человеком без гражданской позиции. Однако в 2022 году мнение артистки изменилось. Теперь звезда поддерживает геноцид украинцев и работает на террористический режим.

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