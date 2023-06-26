Барских и Лободу заметили на афишах фестиваля в Кишиневе с фанатом 'русского мира' Меладзе: артисты прокомментировали

Украинские артисты Макса Барских и Светлана Лобода были замечены на афишах фестиваля в Кишиневе (Молдова), где также заявлено выступление фаната "русского мира" Валерия Меладзе. Исполнители объяснили, что петь на одной сцене с пророссийским коллегой не намерены.

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По словам Макса Барских, организаторы уже согласились отменить выступление российского артиста. Комментарии от команд звезд появились в Telegram-канале "Музвар" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На стендах с анонсом летнего фестиваля в одном списке были замечены артисты из разных стран, в том числе из Украины и РФ. Однако уже несколько недель решается вопрос, кем заменить россиянина.

"1 июня представитель моей команды сообщил организаторам фестиваля о моем намерении отменить выступление из-за участия в лайнапе Валерия Меладзе, который не определился в позиции относительно Украины. Нас заверили, что выступление Валерия Меладзе не состоится, о чем будет объявлено сразу после подписания контракта с зарубежным артистом , который его заменит", – сказал Макс Барских.

Окончательно свое участие артист сможет подтвердить только после того, как организаторы назовут имя другого певца. В команде Светланы Лободы также прокомментировали участие в фестивале.

"Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами. Наша позиция едина и категорична", – говорится в комментарии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода прокомментировала скандал, разгоревшийся из-за ее концерта в Харькове. На выступление звезды пришла девушка, устроившая одиночный пикет с плакатом "Харьков без Лободы", на что певица отметила, что уважает ее мнение.

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