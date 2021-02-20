Лобода, Гросу, Повалий и другие: народные артисты Украины, бросившие страну ради России

На российской сцене знаменитости из Украины уже стали привычным явлением. При этом у многих из них остались звания и множество украинских престижных наград.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на днях предложил забрать звание народного артиста Украины у Филиппа Киркорова и Ани Лорак. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто еще из представителей шоу-бизнеса Украины покинул пределы страны и теперь выступает в России.

Киевлянка и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода прославилась благодаря группе "ВИА Гра". Еще в 2004-м певица начала сольную карьеру, за что и получила престижное звание в 2013 году. Но это не помешало ей буквально через год перебраться в Москву, когда началось время активной агрессии России относительно Украины.

Анна Седокова родилась в Киеве и там начала свое становление как артистки. В 2006 году она получила украинскую награду "Песня года", стала самой стильной телеведущей по версии Elle Украина и получила премию журнала. Однако через несколько лет после ухода из "ВИА Гры" певица уехала в Россию и начала строить сольную карьеру там.

Как и Филипп Киркоров, Николай Басков является больше российским певцом, нежели украинским, и несмотря на это, у него все еще есть звание народный артист Украины, которое он получил в 2004 году. Звание народного артиста России оперный певец заслужил только спустя пять лет.

Несмотря на свои многочисленные украинские звания и награды, София Ротару продолжает выступать в России как на закрытых мероприятиях, так и на публичных. Например, ранее она оскандалилась выступлением на российской передаче "Песня года-2020". При этом Ротару не только народная артистка Украины (1976), но и народная артистка Молдовы (1983).

В Киеве строить карьеру Алине помогла ее крестная Ирина Билык. За время выступлений на украинской эстраде певица получила множество наград. К примеру, Гросу стала обладательницей первой премии на украинском музыкальном фестивале "Песенный вернисаж", неоднократно становилась лауреатом украинского фестиваля "Песня года" и многих других. Несмотря на успех в родной стране, Алина все же переехала в Москву, где получила высшее образование и вышла замуж.

Таисия Повалий, которая родилась в небольшом селе в Киевской области, получила звание народной артистки Украины в 1997 году. У певицы даже появилась своя звезда на "Аллее звезд" в Киеве на Крещатике в 2011 году, однако в 2014-м ее уничтожили вандалы. Дело в том, что после аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке Украины Повалий уехала в Россию. Там она часто давала концерты, а также получала различные музыкальные награды, к примеру в 2018 году Таисия стала обладательницей "Золотого граммофона".

Известный советский режиссер и продюсер стал народным артистом Украины в 2003 году, после чего его не раз осуждали за антиукраинские и сепаратистские высказывания. 74-летний Бортко давно живет в России, а в 2019 году даже собирался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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