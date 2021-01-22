Ани Лорак засветилась в Киеве с Подкопаевой: фанаты не в восторге от встречи

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует вместе с украинской певицей Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты неоднозначно отреагировали на такую встречу (кадр можно посмотреть ниже).

Как стало известно, Лорак находится сейчас в Киеве, вероятно, для съемок клипа на новую песню. Так, певица встретилась и с Подкопаевой.

"И до утра опять не будем спать…" – подписала кадр гимнастка.

В сети бурно начали обсуждать фото звезд. Одни восхитились их встречей, а другие стали осуждать знаменитостей.

"Вы неотразимы. Очень милые и красивые женщины", "Молодцы, что встретились", "Когда даже расстояние не мешает найти общие темы для разговоров. Это настоящая дружба".

"У меня чудесный день, хорошие эмоции и позитивное настроение, чего вам желаю. И Каролинке-предательнице тоже, на родной ее земле, с которой она позорно убегала", "Лорак уже на себя не похожа. Докололась", "А что в России не понравилось?" – пишут люди в комментариях.

Напомним, Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

После посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приезд 42-летней украинской певицы Ани Лорак из России в столицу Украины Киев рассорил ее фанатов в сети.