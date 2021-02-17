Ткаченко предложил лишить Лорак и Киркорова звания народного артиста Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.

По его словам, теоретически это возможно осуществить. Об этом Ткаченко сообщил в интервью изданию ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказал министр культуры, это звание Киркорову присваивалось, прежде всего, за его заслуги, когда он возил Лорак на конкурс "Евровидение". Ткаченко отметил, что в нашей стране немало народных артистов.

"Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого-то – нет", – сказал министр.

Он добавил, что мы все-таки живем в демократическом обществе, поэтому "беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решения, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, – это совершенно разные вещи".

Напомним, Александр Ткаченко – украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий, народный депутат Верховной рады IX созыва, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Почетный президент "1+1 медиа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Филипп Киркоров показал, как отметил свой День рождения. Так, на празднике присутствовали украинская певица Ани Лорак и ведущий Андрей Малахов.