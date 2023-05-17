Лив Тайлер, Джессика Симпсон и другие: как материнство изменило знаменитых красоток. Фото до и после

Материнство часто оказывает влияние на поведение, жизненные ценности и даже внешний вид. Рождение ребенка – стресс и радость для матери, а такой наплыв разных эмоций может вдохновить ее на изменения – внутренние и внешние.

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Это хорошо видно, если сравнивать фотографии до беременности и после рождения. В частности, изменения можно разглядеть на снимках звезд, которые часто становятся целью папарацци (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лив Тейлор

Звезда Marvel впервые родила в 2004 году. Актриса, любившая щеголять стройной фигурой на красных дорожках, после родов сменила стиль на более сдержанный. Было заметно, что фигура Тейлор изменилась и до сих пор не вернулась в прошлую форму.

Джессика Симпсон

Певица Джессика Симпсон в свое время из-за беременности поправилась на 23 килограмма, но после родов форму не вернула. Когда фигура звезды начала восстанавливаться, она снова забеременела. Впрочем, через 10 лет она снова смогла похвастаться стройной талией.

Ким Кардашьян

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян в далеком 2012 году, когда моды на пышные бедра еще не было, любила хвастаться стройным телом. Во время беременности и после нее, как это часто бывает, звезда прибавила в весе, а впоследствии решила, что такие формы ей к лицу.

Кейт Миддлтон

Герцогиня от природы была худощавой, однако и ее не обошли естественные изменения, связанные с рождением детей. После родов Кэтрин, надев легкое платье, не побоялась показать всему миру, что изменения в теле – это норма. Сейчас у принцессы трое детей и стройная фигура.

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