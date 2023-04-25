Долгое время была в тени: как выглядит 'тайная' дочь Беллуччи и Касселя и почему ее скрывали от папарацци. Фото

В браке с французским актером Венсаном Касселем итальянка Моника Беллуччи родила двух прекрасных дочерей – Деву и Леони. Если первая наследница сразу стала любимицей публики и уже покоряет модные показы, а также является лицом люксовых брендов, то о 12-летней Леоне мало кто знает. Все потому, что звездная мама старается прятать девочку от объективов камер.

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Вторая дочь модели появилась на свет 12 сентября 2010 года. Фанаты знаменитости утверждали, что в отличие от Девы, которая якобы унаследовала все лучшее у родителей, младший ребенок не может похвастаться яркой внешностью. Но, стоит отметить, что многие ошибались. OBOZREVATEL хочет показать, как сейчас выглядит Леони. Мы также расскажем, чем она занимается и где живет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на чрезмерную опеку Моники, папарацци все-таки выходит запечатлеть Леони на прогулке или во время шоппинга. Со временем она расцвела и приковала к себе даже больше внимания, чем когда-то ее сестра. Девушка имеет нежные черты лица: аккуратный носик, карие глаза, пухлые губы.

Как утверждают поклонники, Леони – это точная копия Беллуччи в молодости. У них похожи даже фигуры, ведь юная леди унаследовала сочные формы. Существует две версии, почему бывшие супруги ее скрывают. Некоторые считают, что она не стремится к славе и популярности. Другие верят, что Моника и Венсан сознательно избегают появления информации о девочке в прессе, чтобы обеспечить ей спокойное детство.

Сейчас красавица учится в 7 классе недалеко от города, в котором родилась. Она проживает вместе с матерью в шикарном особняке. Моника Беллуччи часто берет младшую наследницу с собой в командировки.

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