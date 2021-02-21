ЛГБТ-активистка выступила на "Голосі країни-11" с известной украинской песней. Видео
В воскресенье, 21 февраля, в пятом выпуске шоу "Голос країни-11" выступила Яна Загоруйко – ЛГБТ-активистка, которая хочет проявить свою личность.
Девушка поддерживает ЛГБТ-сообщество и разрушает стереотипы о понятии женственности. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, Яна хочет доказать всем, что внешность – абсолютно не главная вещь.
Участница исполнила украинскую народную песню "Цвіте терен", которую переделала на современный лад. Ей удалось покорить тренера Тину Кароль и она пошла в ее команду.
Отметим, что также в пятом выпуске шоу "Голос країни-11" выступила известная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением. Теперь знаменитости называются The Alibi Sisters.
Кроме того, певица Тина Кароль выступила на сцене вместе с участницей Викторией Гнатюк. Женщина исполнила легендарную песню артистки "У неба попросим". После этого сама Кароль поднялась на сцену.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.
Также на проекте выступил муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк. Во время "слепых прослушиваний" он исполнил песню Джоша Гробана Per te, которую посвятил своей жене.
В третьем выпуске популярного шоу "Голос країни-11" выступила внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко – Доменика Ющенко. Она исполнила известный хит группы KAZKA под названием "Плакала".
Кроме того, на шоу пришла известная украинская певица Мила Нитич. Ей удалось развернуть кресла всех судей.