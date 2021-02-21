ЛГБТ-активистка выступила на 'Голосі країни-11' с известной украинской песней. Видео

В воскресенье, 21 февраля, в пятом выпуске шоу "Голос країни-11" выступила Яна Загоруйко – ЛГБТ-активистка, которая хочет проявить свою личность.

Девушка поддерживает ЛГБТ-сообщество и разрушает стереотипы о понятии женственности. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Яна хочет доказать всем, что внешность – абсолютно не главная вещь.

Участница исполнила украинскую народную песню "Цвіте терен", которую переделала на современный лад. Ей удалось покорить тренера Тину Кароль и она пошла в ее команду.

Отметим, что также в пятом выпуске шоу "Голос країни-11" выступила известная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением. Теперь знаменитости называются The Alibi Sisters.

Кроме того, певица Тина Кароль выступила на сцене вместе с участницей Викторией Гнатюк. Женщина исполнила легендарную песню артистки "У неба попросим". После этого сама Кароль поднялась на сцену.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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