Леся Никитюк потролила российских блогеров, плачущих из-за блокировки Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк потролила российских блогеров, которые прощаются с Instagram и плачут из-за потери заработка в социальной сети. Она отметила, что подобные инфлюэнсеры как были безработными, так ими и останутся.

В комментариях звезду поддержали подписчики, добавив, что им совсем не жалко блогеров, слезы у которых вызывает не несправедливое убийство людей армией России, а блокировка платформы для распространения фото и видео. Соответствующее сообщение появилось на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На данный момент российские блогеры прощаются с Instagram. Безработные снова стали безработными", – написала Никитюк, добавив "Слава Украине".

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У фолловеров телеведущей фраза вызвала только положительные эмоции: "Жаль конечно, но не от всего сердца", "С удовольствием наблюдаем за слезками", "Скатертью дорожка в vk", "Слава Богу, а то надоело блокировать", "Это спецоперация. Их спасают".

Напомним, что в России с понедельника, 14 марта, полностью заблокируют Instagram. Решение было принято якобы из-за агрессивных и экстремистских сообщений в сторону россиян. По предварительным подсчетам, работу потеряют более тысячи инфлюэнсеров.

На подобную "санкцию" от своего же правительства уже начали реагировать звезды социальных сетей, лья слезы и трогательно прощаясь с подписчиками.

Так, одна из блогерш в истерике заявила, что Instagram – это ее "семья и душа" и она не готова прощаться с ритмом жизни, к которому привыкала 5 лет. Зато самая популярная в РФ инфлюэнсерша Оля Бузова наоборот посвятила целый пост признанию в любви неизвестным ей людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская журналиста Ксения Собчак выразила обеспокоенность из-за санкций YouTube, введенных мировыми компаниями. Звезда волнуется, что россиянам не дают возможность монетизировать видео.

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