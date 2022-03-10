Собчак раскритиковала санкции против РФ из-за войны в Украине: меня волнует доступность YouTube

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала санкции введенные мировыми компаниями в отношении России из-за вторжения российских войск в Украину. Она выразила свое волнение по отношению к YouTube, поскольку имеет личный интерес, ведь это одна из основных площадок, в которой работает звезда.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. "Выдохнула, притопнула, хлопнула в ладоши и написала вам пост про санкции в отношении россиян – не политиков, не олигархов. Нас с вами – разного достатка, разных профессий, но, так или иначе, тех, кто связан с Россией, кто здесь зарабатывает или живет. Как журналиста, у которого одна из двух основных площадок YouTube, меня очень волнует его доступность", – написала Ксения Собчак.

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Журналистка отметила, что YouTube не закрыли в РФ, однако сомневается, что так будет и дальше.

"Не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию – если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию, потому что ищут информацию), то теперь – все. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?", – написала она.

По ее мнению, решение владельцев YouTube ограничить монетизацию россиянам – не целесообразно.

"Те СМИ, которые больше не могут вещать через радио, печать, теперь не смогут зарабатывать и на этой площадке – разве что пытаться организовать платные интеграции, что в нынешней экономической ситуации и рекламных бюджетах очень непросто", – отметила телеведущая.

Также Ксения Собчак иронично написала о том, что ООН приняли решение, что "санкции не должны коснуться гражданских лиц", что по ее мнению "светлая мысль".

"У ООН тут несколько часов назад мелькнула светлая мысль (из-за проблем с экспортом вакцин от коронавируса из РФ). Мысль звучит так: "санкции не должны касаться гражданских лиц". Прочитайте еще раз это предложение. И еще", – подытожила Собчак.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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