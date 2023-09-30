Лепс и Чичерина хотели поддержать оккупантов, но опозорились: назвали Вернадского российским патриотом, а Донецк – частью РФ

Приспешники Кремля, а по совместительству певцы, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко выполнили новый заказ власти – создать "патриотический" трек. Коллективно вспомнив все известные истории имена русских художников, писателей, ученых и политиков, пропагандисты выдали нелепый "хит".

Без лжи, манипуляций и искажения фактов, как обычно, не обошлось. Видео, где артистов поместили между фото и вырезок из российских газет, появилось на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В порядке очереди каждый из путинистов исполнил свой куплет. Не прошло и 20 секунд, как исполнители начали паразитировать на именах.

В первом же куплете Лепс выдал, что "Вернадский видел в небе русские маяки". К слову, "маяками" в песне характеризуют достижения РФ, оккупантов и вообще что угодно, связанное с террористическим государством.

Видео дня

Однако историки бы с Лепсом не согласились. Ученый Владимир Вернадский, хоть и родился в Санкт-Петербурге, посвятил жизнь возрождению украинской культуры. Он был основателем Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве, членом Научного общества Шевченко, требовал признания наличия отдельного украинского народа, что шло вопреки позиции властной верхушки Российской империи.

Перед смертью ученый передал в Академию наук Украины свои воспоминания, в которых отмечал: " Я верю в большое будущее и Украины, и Украинской академии наук". Ни слова о "русских маяках".

"Своим" для россиян стал Гоголь, рожденный в Украине. Не обошли стороной пропагандисты и оккупированные города Украины. Так, в тексте говорится, что Донецк наравне с другими городами РФ и оккупированными регионами "сделали выбор. И этот выбор – Бог". Господом они, вероятно, считают своего вождя Владимира Путина.

В клипе все трое пропагандистов предстали в воинственных позах, Лепс пищал, а зрителям показывали черно-красные декорации с оружием и разными достопримечательностями РФ.

Пищал от этого абсурда, кстати, не только Лепс. Судя по комментариям, россияне высоко оценили эту насмешку над музыкой и вдохновились на новые военные преступления. Впрочем, просмотров на ролике слишком мало, чтобы назвать это безобразие "хитом", поэтому, скорее всего, жить "Маяки" будут только на пропагандистских концертах.

К слову, Лепс не так давно пообещал платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк "Леопард", а его коллега Чичерина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательство над Государственным Флагом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актеры русского дубляжа эпично опозорились, пытаясь скрыть преступления оккупантов. Они создали фейковый перевод известного сериала, исказив диалог героев о Мариуполе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!