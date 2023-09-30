Правда глаза колет: в РФ опозорились фейковым переводом известного сериала, где 'замаскировали' преступления оккупантов в Мариуполе

Российские ценители качественного иностранного кинематографа, а не отечественного "шлака", в очередной раз опозорились. Актеры дубляжа решили не отказываться от американского сериала "Утреннее шоу" с актрисами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а "перекроить" его.

Так, игнорируя авторские права, моральные принципы и здравый смысл, россияне украли сериал с платформы Apple TV и перевели его на свой лад. В частности, в сети завирусилось видео, где на пиратских сайтах крутят откровенную пропаганду об "Азове" в Мариуполе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В четвертой серии третьего сезона авторы вспомнили бомбардировку больницы. По сюжету СМИ готовят материал о блокаде, а американский фотограф в эпицентре событий пытается донести до коллег, какие военные преступления там совершают россияне.

Видео дня

Однако такая правда очень колет глаза зрителям в РФ, поэтому переводчики нагло исказили диалог главных героев.

В оригинале фотограф рассказывал, что оккупанты на улицах города стреляют в гражданских людей, но на пиратских сайтах слово "россияне" заменили "Азовом" и "боевиками".

Помимо того, что в РФ не могут отказаться от иностранного продукта в пользу нахваленого "импортозамещения", зрителей еще и сознательно вводят в заблуждение.

Добавим, что из-за санкций на Apple TV просто прекратили выпускать новые сериалы и фильмы с российской озвучкой, а сервис перестал работать в РФ с 2022 года. То есть россияне просто воруют все новые кинопроекты и неофициально переводят их так, как им захочется.

Поскольку "Утреннее шоу" не впервые поднимает тему войны в Украине, можно предположить, что эта практика в РФ не новая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в течение многих лет русская пропаганда использовала киноиндустрию для достижения своих целей. Как это работает и сколько платят приспешникам Кремля в шоу-бизнесе и актерском сообществе – читайте по ссылке.

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