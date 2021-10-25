'Худший период моей жизни': звезды, которые в детстве стали жертвами травли из-за внешности

До звездной славы немало знаменитостей узнали, что такое детская жестокость. Многих из них в школьные годы унижали, били и ломали самооценку. А все потому, что они уже тогда имели необычную внешность и невероятный талант. Став взрослыми, жертвы травли доказали, что нужно иметь большую силу духа и веру в свои силы, чтобы добиться успеха.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, какие звезды не сломались несмотря на издевательства в школьные годы и "поднялись к вершине Олимпа".

В это сложно поверить, но голливудскую красавицу в детстве часто дразнили и высмеивали. Причинами были ее "большой" рот, длинные худые ноги и близорукость, из-за которой Джулия носила очки с большими линзами.

Девушке говорили, что она похожа на лягушку, ее улыбка, как у лошади, а ноги, как у кузнечика. Знаменитости пришлось длительное время бороться с комплексами, чтобы полюбить себя и свою внешность.

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Ирина в детстве не нравилась парням. В школе ее называли "палкой", потому что девушка была худой и высокой. Вторая кличка Шейк – "чунга-чанга". Так ее прозвали за смуглую кожу и пухлые губы.

По иронии судьбы, именно благодаря пухлым губам и экзотической внешности звезде удалось стать успешной моделью.

Сегодня Виктория – икона стиля XXI века, жена Дэвида Бекхэма и мать четверых замечательных детей. Однако в детстве девушка была очень застенчивой и закомплексованной. Она имела избыточный вес, проблемную кожу и не улыбалась "на все 32", потому что считала свои зубы непрезентабельными. В школе ее часто дразнили за внешность.

Еду пришлось несладко в школе из-за ярко-рыжих волос. Его часто дразнили и за заикание и большие очки. Еще парню пришлось в детстве делать несколько удалений лазером родимого пятна красного цвета (на лице).

Дополнительный "подарок" судьбы – Ширан родился с одной барабанной перепонкой, что не помешало стать музыкантом, известным на весь мир. Все это породило комплексы на многие годы. Только став знаменитым Эд сумел принять и полюбить свою внешность.

Джорджа в детстве называли Франкенштейном. И это довольно жестоко, ведь причиной стала паралич, который мучил будущую звезду в средней школе. Полное название – паралич Белла. Это генетическое заболевание, которое передалось парню от отца.

Около года он ходил с параличом половины лица: не открывался левый глаз. Актер в одном из интервью сказал: "Это был худший период моей жизни. Меня высмеивали и дразнили, но это испытание сделало меня сильнее ".

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