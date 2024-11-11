Леонардо Ди Каприо исполнилось 50 лет: какой была закрытая звездная вечеринка, где всех заставляли заклеивать камеры

Сегодня, 11 ноября, голливудскому актеру, лауреату премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо исполнилось 50 лет. Свой юбилей знаменитость провел в кругу семьи и друзей на грандиозной вечеринке, которая состоялась за два дня до праздника в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

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На масштабном гулянии было около 500 гостей, среди которых Брэд Питт, Тоби Магуайр, Оделл Бекхэм-младший, Тейяна Тейлор, Джейми Фокс, Пэрис Хилтон, Кара Делевинь, Крис Рок, Кэти Перри, Орландо Блум, а также родители именинника – Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен. Однако присутствовавшие на мероприятии вряд ли поделятся в сети памятными кадрами со дня рождения звезды "Титаника", ведь на празднике было довольно интересное правило, заставлявшее всех заклеивать камеры на телефонах, пишет Page Six, ссылаясь на слова инсайдера.

Дело в том, что вечеринка Леонардо Ди Каприо проходила в одном из самых эксклюзивных клубов Голливуда – San Vicente Bungalows. Заведение имеет устойчивые убеждения относительно приватности клиентов, поэтому на его территории запрещается делать фото или видео. По словам источника, работники клуба имели около 700 специальных наклеек, которые использовались для препятствования фильмированию звездного гуляния.

Как сообщает издание People, оскароносный актер достаточно тщательно отнесся к музыкальному оформлению своей вечеринки. За диджейским пультом работал американский певец и музыкальный продюсер Андерсон Пак. По словам инсайдера, гостей угощали дорогим шампанским, а главным десертом стал морковный торт. На протяжении всего мероприятия Леонардо Ди Каприо находился в отличном настроении и приветливо общался со всеми присутствующими.

"Он был невероятно счастлив и обнимал всех своих гостей. Всю ночь Лео был на высоте", – отметил источник.

Инсайдер заметил, что кроме мировых звезд на гулянии также было много друзей актера со школьных лет.

Не обошлось на мероприятии и без эмоциональных моментов, пишет TMZ. Певец Стиви Уандер лично исполнил для актера свою легендарную песню "Happy Birthday", тогда как другие гости стали вокруг именинника и аплодировали ему. Леонардо Ди Каприо был умилен таким подарком и даже не смог сдержать слез.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти.

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