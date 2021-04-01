Как сейчас выглядят Мэрил Стрип, Джулия Робертс и другие кинодивы 90-х годов

Многие из нас засматривали до дыр такие романтические кинокартины 90-х годов, как "Красотка", "Мосты округа Мэдисон", "Город ангелов", "Вам письмо" и многие другие.

И скорей всего, вам было бы любопытно узнать, как изменились за эти 30 лет самые красивые актрисы того времени. OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядели звезды культовых кинолент 90-х годов и какие они сегодня.

1. Джулия Робертс, 53 года

О Джулии Робертс все узнали после выхода фильма "Красотка" в 1990 году. С того года практически все кинокартины, в которых она играла, были успешными и собирали большую кассу: "Умереть молодым" (1991), "Я люблю неприятности" (1994), "Свадьба лучшего друга" (1997), "Сбежавшая невеста" (1998). Когда она даже не мечтала, что станет одной из самых популярных актрис Америки, а сейчас у нее многомиллионная аудитория поклонников и состояние более ста миллионов долларов в банке.

2. Мэрил Стрип, 71 год

Мэрил Стрип по праву признана одной из величайших ныне живущих актрис. Ее номинировали на "Оскар" 21 раз и три раза актриса выигрывала золотую статуэтку. Самые трогательные романтические фильмы 90-х годов с ее участием: "Открытки с края бездны" (1990) и "Мосты округа Мэдисон" (1999).

3. Ким Бейсингер, 67 лет

Юная Мисс Джорджия и топ-модель Ким Бейсингер также имеет несколько золотых статуэток, в числе которых "Оскар" и "Золотой глобус". Свою славу актриса получила после съемок в фильмах: "Девять с половиной недель" (1986), "Свидание вслепую" (1987), "Бэтмен" (1989) и "Привычка жениться" (1991).

4. Мишель Пфайффер, 62 года

Обладательница "Золотого глобуса" Мишель Пфайффер раньше была одной из самых красивых актрис Голливуда. Ее запомнили больше всего по фильмам "Иствикские ведьмы" (1987), "Опасные связи" (1989), "Эпоха невинности" (1993), "Близко к сердцу" (1996) и другим.

5. Вайнона Райдер, 49 лет

Невозможно представить тех, кто в конце 80-х и начале 90-х не хотел быть на нее похожими. Стиль Вайноны копировали все после ее дебюта в фильмах "Лукас", "Эдвард Руки-ножницы" и "Битлджус" Тима Бертона. После этих кинолент Райдер снялась еще в нескольких десятках фильмов. В их числе "Дракула" (1992), "Маленькие женщины" (1994) и другие.

6. Голди Хоун, 75 лет

Голди Хоун прославилась как одна из самых ярких комедийных актрис Голливуда. Она стала набирать популярность после 1987 года, когда сыграла в знаменитой комедийной мелодраме "За бортом" со своим возлюбленным Куртом Расселом. После успеха в этом фильме Голди засветилась также в фильмах "Смерть ей к лицу" (1992), "Клуб первых жен" (1996) и других.

7. Мег Райан, 59 лет

Голубоглазая и белокурая актриса Мэг Райан запомнилась зрителям по многочисленным ролям в таких романтических фильмах 90-х годов, как "Как Гарри встретил Салли" (1989), "Неспящие в Сиэтле" (1994), "Когда мужчина любит женщину" (1994), "Вам письмо" (1998) и "Город ангелов" (1998).

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