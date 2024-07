Легендарный рэпер Chino XL умер в 50 лет: его называли главным соперником Тупака. Видео

Американский рэпер Chino XL (настоящее имя – Дерек Кит Барбоза) умер 28 июля в возрасте 50 лет. Певец в свое время был соперником рэпера 2Pac (Тупак Шакур), который, в свою очередь, получил массовое признание уже после своей гибели.

В Instagram Chino XL во вторник, 30 июля, утром появилось сообщение от близких об утрате родного человека. Причину смерти держат в тайне.

"Семья Дерека Кита Барбозы, профессионально известного как Chino XL, с глубокой грустью сообщает о его смерти. Chino умер утром в воскресенье, 28 июля 2024 года, у себя дома. Ему было 50 лет. У Chino остались дети: Чинна, Белла, Лирик, Кияна, пасынок Шон, внуки Эмми, Эмери, Крис, Луис и Диани, мать Кэрол и его бывшая давняя партнерша Стефани", – говорилось в посте. Возможность его комментировать убрали, поэтому выразить свое сопереживание фанаты не смогли.

Дочери также почтили память в сообщении о смерти Chino XL: "У нашего отца было много титулов – "Король кульминационных моментов", "Пуэрториканский супергерой", но самым важным из них был "Папа девушек". И в этой роли он дал нам больше всего – свою силу, прямоту и способность быть суперреалистом. Главное, что мы чувствуем сейчас – это то, что наш папа в мире, а значит, и мы в мире".

Рэпер был автором хитов: I want more, Coins in the Compound, Father's Day, Nunca, Riiiot, Wordsmith.

Известно, что вражду с 2Pac вызвал дебютный альбом Chino XL с названием Here to Save You All. Его релиз пришелся на 1996 год, незадолго до убийства самого Тупака.

Дело в том, что в песне Riiiot он произнес такие слова: "В этой индустрии я стараюсь, чтобы меня не тр*хнули, как 2Pac в тюрьме" ("Бы this industry, I'm trying to not get f*cking like 2Pac in jail"). На это унижение рэпера ответил Тупак в треке Hit' Em Up, в котором нацелился на нескольких рэперов, включая Бигги и Дидди.

Кроме рэп-карьеры Chino XL периодически играл роли в кино: "CSI: Место преступления Майами", "Рино 911" и "Алекс и Эмма".

