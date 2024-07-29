В Италии умер автор самого популярного десерта в мире: создателю тирамису Роберто Лингуанотто был 81 год

В Италии умер шеф-повар Роберто Лингуанотто, которого считают "отцом" изысканного десерта "Тирамису". Легендарному повару был 81 год.

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Мужчина долгое время болел, что и послужило причиной смерти, однако о его болезни ничего не известно. Об этом сообщил Corriere della Sera.

"Мы вспоминаем его с любовью и той мягкостью, которая всегда характеризовала его манеру поведения. Он и его семья поддерживали нас с самого начала, и мы благодарны ему, потому что без его изобретения это всемирное движение любителей тирамису не существовало бы", – сказал Франческо Реди, организатор Чемпионата мира по тирамису.

Имя Роберто Лингуанотто неразрывно связано с тирамису – десертом, состоящим из печенья "Савоярди", вымоченного в кофе, сыра "Маскарпоне" и небольшого количества какао. Конкретно в нем ярко прослеживается стиль итальянской еды.

Лингуанотто разработал рецепт, когда работал в ресторане Le Beccherie. Его даже нотариально заверили три члена делегации Итальянской академии кулинарии в городе Тревизо, Италия. Блюдо в меню заведения появилось в 1972 году.

Идея создать изысканный десерт из печенья и нежного крема появилась у жены владельца Le Beccherie Альбы в 1950-х годах. Однако она планировала вместо привычного нам сыра "Маскарпоне" взять сабайон – яичный крем с добавлением вина, рома и корицы. Лингуанотто решил, что сливочный сыр будет лучшим сочетанием.

Известно, что название десерта tiramisu означает "подними меня". Не зря, ведь простое блюдо стало настоящим произведением искусства, известным во всем мире.

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