Легендарная группа 'Алиби' выступила на сцене шоу 'Голос країни-11'. Видео

В воскресенье, 21 февраля, в пятом выпуске шоу "Голос країни-11" выступила известная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением.

Теперь знаменитости называются The Alibi Sisters. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Завальских, новое название дуэта связано с перезагрузкой и полным ребрендингом. В течение пяти лет, пока у них была пауза в карьере, они не исчезали с творческой жизни.

Так, у девушек были сольные концерты, но теперь они решили вернуться на большие экраны, так как с музыки звезды никогда не уходили и не планировали.

Причину того, что площадкой для своего возвращения девушки выбрали именно "Голос країни", они объясняют тем, что название сезона "Перезавантаження" как ничто другое характеризует их лучше.

В пятом выпуске шоу "Голос країни-11" сестры Завальские исполнили еврейскую песню "Чирибим-чирибом". Им удалось покорить всех судей, но в результате сестры отказались от участия в проекте и уступили место другим участникам.

Напомним, группа "Алиби" – украинский музыкальный дуэт, датой рождения которого считается 6 апреля 2001 года. Участницы дуэта – родные сестры Анна Завальская и Алина Завальская.

По сообщению СМИ, группа распалась в апреле 2012 года, что однако опровергается самими сестрами Завальскими. В частности, в мае 2012 года они были ведущими и участницами IX шоу-программы награждения победителей конкурса торговых марок "Фавориты Успеха".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.