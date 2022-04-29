Лазарева назвала Путина уродом и обратилась к украинцам с призывом по поводу россиян. Видео

Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала президента РФ Путина уродом и обратилась к украинцам с призывом не ненавидеть всех россиян. По словам звезды, многие из них сопротивляются существующему в России режиму и смотрят на соседний народ как на "старшего брата", поэтому попросила "не отвергать таких граждан в их борьбе".

Также она подчеркнула, что многие несогласные с политикой Кремля уезжают из страны и выступают против войны. Такой комментарий раздался в ее Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дорогие мои братья и сестры. Я все же буду настаивать, что мы с вами из одной семьи. А в семье, как известно, не без урода. И этот урод, окруживший себя такими же уродами, сейчас руководит Россией. Но это не значит, что все россияне такие же уроды", – начала знаменитость.

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От имени проукраински настроенных в войне граждан России актриса заверила, что в своей стране они уже считаются врагами народа, хотя больше всего волнуются за будущее родины.

Лазарева добавила, что многие россияне живут в бедности и не имеют прав, не знают и не ищут свободы, которые не смогли поднять голову, "как это сделали украинцы", и поэтому звезда якобы завидует соседнему народу.

"Вас уже нельзя обмануть, как нас. Вы прошли слишком сложный и кровавый путь. И знаете цену себе, и знаете цену своей свободе, и знаете, с каким врагом сейчас боретесь. На самом деле враг у нас один, только в разных обличиях. Для вас он внешний агрессор, а у нас он внутри и управляет страной", – сказала знаменитость.

Актриса добавила, что россияне "не смогли сбросить урода", как и белорусы, которыми до сих пор руководит незаконно избранный президент Лукашенко, но заверила, что есть сознательные сопротивляющиеся люди.

"Я обращаюсь к вам, пожалуйста, не отвергайте нас. Не прогоняйте нас в нашей борьбе, не прокленайте всех россиян. Наверное, мы смотрим сейчас на вас как на старших братьев и сестер", – сказала она.

В конце Лазарева подчеркнула, что несогласные с режимом россияне учатся у украинцев стойкости, смелости и героизму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая предполагала, что всю Россию стоило бы сравнять с землей и построить новую страну. По ее словам, народ РФ несет такую же ответственность за кровопролитие, как и ее политики.