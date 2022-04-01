Российская ведущая Лазарева призвала сровнять Россию с землей. Видео

Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева дала интервью, в котором заявила, что российское общество несет большую ответственность за то, что происходит на украинской территории. Знаменитость добавила, что всю Россию стоило бы сровнять с землей и построить новую страну.

Соответствующее интервью было опубликовано на YouTube-канале "Продолжение следует". Актриса также попыталась объяснить, почему россияне не идут против системы Путина, приведя в пример семейные отношения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Короткий ответ – большую. Общество состоит из людей. Целиком все общество и всю Россию сровнять с землей и построить новую страну. Какую конкретно ответственность несет каждый человек – ответственность за себя и семью", – сказала Татьяна Лазарева.

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Актриса сделала вывод, если человек хочет, чтобы его ребенок ходил в хорошую школу, а жена была обеспечена, то он, по мнению Лазаревой, не может пойти против системы, потому что у него отберут все.

"Вот и весь выбор. Те, для кого выбор моральный, они выбирают это (имеется в виду идти против системы – Ред.). Да, их дети будут учиться в обычных школах, но при этом они будут разговаривать и объяснять. А другие просто будут врать детям. Дети все прекрасно чувствуют, и когда ты начинаешь врать, у ребенка, условно, нарушается психика", – отметила Лазарева.

Знаменитость подытожила, что у России "большая ответственность" за то, что происходит в Украине.

"Это решение у каждого в голове. А когда голова забита пропагандой годами, то ты так и живешь, твой мозг так работает, и ты не видишь ничего другого, защищаешь и детям говоришь о том, что "все нормально", "мы украинцев защищаем от нацистов" и веришь при этом", – подытожила Татьяна Лазарева.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Татьяна Лазарева уехала из столицы Украины в Краков (Польша) и призналась, что не вернется в Россию, продолжая осуждать действия Владимира Путина.

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