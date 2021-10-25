Созаева после скандала и измен назвала Павлика достойным мужчиной. Архивное видео

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева рассказала, как начиналась их история любви и поделилась архивным видеоклипом исполнителя на песню "Лейла", героиней которого она стала. Женщина несмотря на скандал вокруг квартиры и измены экс-возлюбленного поблагодарила его за "прекрасный отрезок жизни, проведенный вместе".

Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Созаевой. "Ты – моя гордость!" – начала сообщение украинка, обращаясь к Павлику (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Своего бывшего супруга танцовщица назвала очень достойным мужчиной и прекрасным человеком.

"Спасибо тебе за любовь и за прекрасные моменты, подаренные друг другу", – написала женщина.

Она отметила, что некоторое время жила вместе с музыкантом в Турции. Эти моменты запечатлены в клипе Павлика.

Видео дня

Созаева вспомнила об обвинениях в ее адрес, что она якобы разбила предыдущую семью певца с уроженкой Казахстана Светланой. Напомним, что до брака с Ларисой артист уже был дважды женат.

Как рассказала украинка, она встретилась с Павликом, когда приехала на работу в Тернопольскую филармонию. Тогда мужчина пригласил ее в ресторан, но она отказалась.

"Через год он снова пригласил меня и друзей. Но оказалось, что можем только мы вдвоем пойти в ресторан. Мы поужинали, но в последствии я сказала, что не чувствую к нему любви. Но он не перестал добиваться меня", – написала танцовщица.

Через полгода певец сообщил ей, что развелся со своей тогдашней женой. У Созаевой была запланирована рабочая поездка в Турцию, и Павлик оставил свой музыкальный коллектив и поехал за ней.

"Если бы я не уехала, а он не поехал за мной – никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидым", "Лейла", "Яна", – подытожила бывшая жена артиста.

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Артист ушел от Созаевой к Екатерине Репяховой , младшей от него на 28 лет. Женщинародилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. У пары есть маленький сын Михаил.

Танцовщица вскоре рассказала, что, когда узнала об измене любимого, у нее "ушла земля из-под ног".

Как писал OBOZREVATEL, недавно Созаева обнародовала трогательные видео с умершим сыном Павлом. На одном из роликов парень поет под гитару "Не жди меня, мама", а на втором – готовит на кухне.