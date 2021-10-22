Украинский Дон Жуан: главные женщины в жизни Виктора Павлика. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Виктор Павлик является папой четверых детей

Бурная личная жизнь украинского исполнителя Виктора Павлика всегда привлекала внимание общественности, поскольку он то и дело женился, заводил ребенка, после чего находил новую спутницу жизни.

Сейчас певец воспитывает четверых детей от разных жен: его старший сын появился на свет, когда Виктору только исполнилось 18 лет, а самый младший родился, когда Павлику перевалило за 55.

OBOZREVATEL решил вспомнить всех жен Виктора Павлика, которые подарили ему наследников.

  • Первая жена Лидия

Лидия Павлик стала первой женой Виктора.
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На Лидии Виктор Павлик женился в 18-летнем возрасте. Вскоре в 1984 году родился сын Александр. Пара жила в селе Горишние Плавни Полтавской области. Их брак распался по неизвестным причинам, однако уже через два года он женился во второй раз.

Старший сын Виктора Павлика.

Первенец Павлика также стал музыкантом, участвовал в шоу "X-фактор" и различных музыкальных международных фестивалях. Сейчас 37-летний Александр активно гастролирует и воспитывает 12-летнего сына Давида.

  • Вторая жена Светлана

Второй раз Павлик женился на Светлане, уроженке Казахстана. Об этом браке певец много не вспоминал в СМИ, а фото жены никогда не показывал. Но известно, что казашка родила Павлику дочь Кристину в 1987 году. Со Светланой он был вместе до 1995 года.

Виктор Павлик с дочерью и внуком.

Известно, что Виктор с женой и ребенком постоянно не жил, а работал в Тернополе. Избранница же жила с Кристиной в другом городе. 34-летняя дочка Павлика ведет непубличный образ жизни, воспитывает сына и дочь.

  • Третья жена Лариса

Виктор Павлик с третьей женой танцовщицей Ларисой.

С танцовщицей Тернопольского ансамбля Ларисой Сазаевой певец познакомился в 90-х. Их общий сын Павел родился в 1999 году. Этот самый длинный союз Виктора продолжался более 20 лет. В 2008 году Виктор и Лора сделали перерыв в отношениях, а через четыре года вновь поженились.

В 2016 году они окончательно расторгли брак. Жена обвиняла Павлика в многочисленных изменах и рассказывала, что он отправлял ей фото с молодыми любовницами.

Сын Виктора Павел Павлик умер в 21 год.

Сын от третьего брака Павел также занимался музыкой и писал песни, однако в 21 год он умер от онкологии.

  • Четвертая жена Екатерина

Екатерина Репяхова стала четвертой женой Павлика.

В 2020 году Павлик женился на своей фанатке Екатерине Репяховой, которая младше его на 28 лет. Встречаться с ней он начал еще будучи в официальном браке. Четвертая жена сейчас работает концертным директором певца и ведет блог.

Виктор Павлик в 55 лет стал папой.

В июле 2021 года у пары родился сын Михаил. Молодые родители успевают путешествовать, работать и показывать в соцсетях, как подрастает малыш.

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