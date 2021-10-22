Украинский Дон Жуан: главные женщины в жизни Виктора Павлика. Фото

Бурная личная жизнь украинского исполнителя Виктора Павлика всегда привлекала внимание общественности, поскольку он то и дело женился, заводил ребенка, после чего находил новую спутницу жизни.

Сейчас певец воспитывает четверых детей от разных жен: его старший сын появился на свет, когда Виктору только исполнилось 18 лет, а самый младший родился, когда Павлику перевалило за 55.

OBOZREVATEL решил вспомнить всех жен Виктора Павлика, которые подарили ему наследников.

Первая жена Лидия

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На Лидии Виктор Павлик женился в 18-летнем возрасте. Вскоре в 1984 году родился сын Александр. Пара жила в селе Горишние Плавни Полтавской области. Их брак распался по неизвестным причинам, однако уже через два года он женился во второй раз.

Первенец Павлика также стал музыкантом, участвовал в шоу "X-фактор" и различных музыкальных международных фестивалях. Сейчас 37-летний Александр активно гастролирует и воспитывает 12-летнего сына Давида.

Вторая жена Светлана

Второй раз Павлик женился на Светлане, уроженке Казахстана. Об этом браке певец много не вспоминал в СМИ, а фото жены никогда не показывал. Но известно, что казашка родила Павлику дочь Кристину в 1987 году. Со Светланой он был вместе до 1995 года.

Известно, что Виктор с женой и ребенком постоянно не жил, а работал в Тернополе. Избранница же жила с Кристиной в другом городе. 34-летняя дочка Павлика ведет непубличный образ жизни, воспитывает сына и дочь.

Третья жена Лариса

С танцовщицей Тернопольского ансамбля Ларисой Сазаевой певец познакомился в 90-х. Их общий сын Павел родился в 1999 году. Этот самый длинный союз Виктора продолжался более 20 лет. В 2008 году Виктор и Лора сделали перерыв в отношениях, а через четыре года вновь поженились.

В 2016 году они окончательно расторгли брак. Жена обвиняла Павлика в многочисленных изменах и рассказывала, что он отправлял ей фото с молодыми любовницами.

Сын от третьего брака Павел также занимался музыкой и писал песни, однако в 21 год он умер от онкологии.

Четвертая жена Екатерина

В 2020 году Павлик женился на своей фанатке Екатерине Репяховой, которая младше его на 28 лет. Встречаться с ней он начал еще будучи в официальном браке. Четвертая жена сейчас работает концертным директором певца и ведет блог.

В июле 2021 года у пары родился сын Михаил. Молодые родители успевают путешествовать, работать и показывать в соцсетях, как подрастает малыш.

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