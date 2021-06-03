Экс-жена Павлика – о реакции на измену мужа: земля ушла из-под ног

Экс-жена украинского исполнителя Виктора Павлика Лариса Созаева призналась, что после того, как узнала о любовнице мужа – Екатерине Репяховой – у нее "земля ушла из-под ног". В тот момент женщине стало страшно, что она останется одна.

Сначала Созаева думала, что она "некрасивая, старая и как женщина никому не будет нужна". Об этом экс-супруга Павлика рассказала на странице в Facebook.

"Морщины, которых я не замечала – вдруг стали огромными, так мозг отреагировал на все мои негативные мысли и чувства. И я решила почудить "напоследок" – сделать фотосессию. И посмотрев на результат, увидела себя со стороны – красивой, озорной девочкой-женщиной, главное нравящейся себе самой!" – заявила Созаева.

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Женщина добавила, что именно после этого началось ее психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя.

Напомним, ранее экс-жена украинского исполнителя Виктора Павлика Лариса Созаева решила ответить новой возлюбленной артиста Екатерине Репяховой, которая заявила, что музыкант чувствует вину перед бывшей семьей. Молодая супруга считает, что человек должен учиться жить самостоятельно только потому, что "Виктор не вечный".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.