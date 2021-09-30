Виктор Павлик с женой впервые показали лицо сына. Фото

Украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова впервые показали лицо общего сына Михаила. Семья снялась в новой трогательной фотосессии.

Черно-белые снимки звездная пара опубликовала на страницах в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). "Знакомьтесь, Миша Павлик", – коротко подписали кадры.

"На кого похож не спрашиваю", – написала Репяхова.

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Пользователи сети остались в восторге от малыша пары. Они засыпали Павлика и Репяхову приятными комментариями под публикацией.

"На папу с мамой похож", "Ну наконец-то! Он у вас бесподобный", "Какой красавец", "Класс! Симпатичный!" – пишут люди.

Стоит отметить, что для Виктора Павлика брак с Екатериной Репяховой уже четвертый по счету. В возрасте 18 лет артист женился на девушке Лиде, у которых родился общий сын Александр Павлик. Позже Виктор женился на Светлане из Узбекистан, а в 1987 году у них родилась девочка, которую назвали Кристиной. В третий раз знаменитость вступил в брак с Ларисой, которая родила певцу сына Павела (в 2018 году врачи диагностировали у парня рак, а в 2020 году он умер).

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктор Павлик рассказал откровенно о конфликтах с молодой супругой Екатериной Репяховой, которая моложе певца на 28 лет. Артист признался, что в их семье часто возникают ссоры на фоне бытовых вещей.