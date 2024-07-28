Лариса Созаева объяснила, почему заплатила жене Виктора Павлика 8000 грн за 'наглую тварь': я показала, кто этот человек

Танцовщица и бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева прокомментировала публичный скандал с нынешней любимой артиста Екатериной Репяховой по поводу судебного дела на основе так называемого морального ущерба. Еще в 2021 году Созаева записывала видеообращение к Репяховой, в котором назвала ее "наглой тварью" и обвинила в разрушении семьи. Теперь она нейтрально относится к семье экс-мужа и оставила ситуацию в прошлом.

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В то время суд обязал Ларису Созаеву выплатить 8000 гривен, что она и сделала. Это произошло в период после того, как звездные экс-супруги узнали об онкологии единственного сына, жизнь которого оборвалась в августе 2020 года. Лариса Созаева рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, что "заплатила за моральное состояние" Репяховой для того, чтобы закрыть дело и оставить его в прошлом.

"Когда мне пришли документы на иск в суд, я стала готовиться к апелляции. У меня уже был адвокат, и началось полномасштабное вторжение. Прошло некоторое время. Я подумала: зачем мне это все? Заплачу эти деньги. Наша судебная система – это не о справедливость, это о деньгах. Сейчас я уже все отпустила, у меня нет никаких обид, каждый живет свою жизнь и делает свой выбор", – отметила она.

Однако женщина совсем не жалеет, что негативно высказалась о Екатерине Репяховой, тем более в то время Виктор Павлик изменял тогдашней жене и кормил обещаниями быть верным. Как отмечает Созаева, она лишь показала, каков этот человек на самом деле.

"Все-таки я не жалею, что высказывала свое мнение о новой жене Павлике в публичном пространстве. Потому что когда это все происходило, журналисты говорили: мол, это нормально – иметь любовь в любом возрасте, хвалили их, какие молодцы! Я просто показала, каков этот человек. Там не сколько о любви, там совсем другие желания – достичь своей цели", – сказала танцовщица.

В частности, 2020-2022 годы были морально трудными для Ларисы Созаевой и дополнительных проблем в виде судебного иска она не ожидала. Вдобавок нужно было выплатить кредит, а средств для погашения задолженности она не имела.

"Это было очень сложно, я была ранена. Когда болеет, а потом умирает единственный ребенок, а в это время и после очень сильное моральное давление... Я хорошо знаю Витю, поэтому понимала, с чьей стороны идет давление. У друзей нет на тебя особенно времени, еще и карантин. То есть все на раз, еще и переживание, как быть с той квартирой, ведь у меня нет столько денег! Здесь на меня подают судебный иск! Это было невероятно тяжелое моральное испытание", – объяснила Созаева.

В это время появилась идея поделить общую с Виктором Павликом квартиру пополам, чтобы одну часть продать и выплатить кредит.

"Не знаю, помиловал ли Бог, что ли, но на сайте знакомств встретила хорошего человека. Мужчина, с которым я сейчас живу, – инженер-строитель, стал свидетелем тех событий, и это была его идея – поделить квартиру пополам и оставить мне ту половину, в которой можно жить. Вторую Павлик продал и на полученные деньги закрыл кредит", – рассказала танцовщица.

Известно, что 25 ноября 2021 года Созаева записала видеообращение, адресованное жене Павлика, в котором отметила: "Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь". Репяхова заявила, что указанные слова ее очень обидели, причинили тяжелые психологические боли и страдания. Она вынуждена была обратиться за медицинской помощью к неврологу.

Моральную компенсацию Репяхова оценила в 50 тысяч грн. Однако суд удовлетворил ее иск частично. Так, кроме 8000 гривен ущерба, Лариса Созаева должна была выплатить еще судебный сбор в сумме 3178 грн.

Что интересно, в начале 2023 года новая жена Виктора Павлика уверяла, что деньги якобы так и не получила.

Полное интервью OBOZ.UA с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, слухи о себе, новой любви и гениальной звезде, которую недооценивают в Украине, читайте по ссылке.

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