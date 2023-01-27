''Деньги не вернула, но обижать перестала'': жена Павлика рассказала, чем закончился скандал с его бывшей

Супруга известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, чем закончился ее громкий скандал с бывшей музыканта. Публичное выяснение отношений началось из-за квартиры в кредит, где жила Лариса Созаева, а деньги за нее якобы выплачивал экс-муж. По словам Репяховой, затяжной конфликт разрешился делением жилья на две части.

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Первая часть осталась Созаевой, вторую Павлик продал и на полученные деньги закрыл кредит. О том, как складываются отношения с бывшей женой артиста сейчас, Репяхова рассказала в своих InstaStories.

Екатерина заверила, что Созаева навсегда исчезла из их с Павликом жизни.

"Ее больше нет в нашей жизни никаким образом, потому что квартира больше не в кредите. Это то, о чем я мечтала", – поделилась 28-летняя супруга исполнителя.

Она напомнила, что выиграла у Созаевой суд, по решению которого вторая должна была выплатить оппонентке компенсацию за публичные оскорбления в размере 8 тысяч гривен. Денег, как заверила Репяхова, она не получила.

"Деньги не вернула, но обижать перестала – это уже хорошо", – уточнила девушка.

Некоторым поклонникам Репяховой не понравилось, что она вновь начала вспоминать о Созаевой. Однако та подчеркнула, что подписчики сами интересуются подробностями скандала, а она комментирует его для трансляции правды.

"У меня 70% вопросов о бывшей жене. Это говорит о том, что людям интересно. Если бы сначала бывшая жена не выносила на общее обозрение это разделение, и вопросов бы здесь не было. Но ведь она заявляла, что Виктор Павлик выставляет ее на улицу. Я говорю открыто об этом, поскольку правда на нашей стороне. И я не хочу, чтобы люди думали неправду", – заявила Репяхова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Екатерина Репяхова обратилась в киберполицию из-за атаки ботов на ее профиль в соцсетях. Она подозревала, что Лариса Созаева к этому причастна.

Позже Репяхова подала в суд на бывшую Павлика. Лариса Созаева выплатит 27-летней избраннице музыканта 8000 грн моральной компенсации за то, что назвала ее "тварюкой".

Также Екатерина уверена, что Созаева ее боится, поскольку та никогда не общалась с ней лично, а всю информацию передавала либо через Виктора, либо публично в соцсетях.

Виктор Павлик прокомментировал скандал между его нынешней женой Катей Репяховой и бывшей Ларисой Созаевой. Как признался музыкант, он не сильно вникает в судебные дела и считает, что все вопросы можно было бы решить мирно. Такая позиция довела супругу артиста до слез.

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