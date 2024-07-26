'Кто из нас без греха?' Лариса Созаева рассказала, как Виктор Павлик изменял ей и продолжал клясться в любви

Танцовщица и бывшая супруга народного артиста Украины Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как экс клялся ей в любви после измен. Она призналась, что ради ныне покойного сына давала бывшему шансы исправиться, однако, в конце концов, на неверность Павлика ничего не повлияло.

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Об этом Лариса Созаева рассказала в откровенном интервью OBOZ.UA. Также она вспомнила, как с экс-избранником придумала "утку" о повторной женитьбе и венчании, чтобы привлечь внимание медиа.

Последние годы супружеской жизни Павлика и Ларисы Созаевой были омрачены изменами мужа с разными женщинами. О затяжных периодах неверности танцовщица рассказывала давно. Однако эти возмутительные эпизоды из жизни певца не заставили его жену отвернуться от всего, что их связывало.

"Мы ходили в церковь много лет. Бог не принимает развод – так написано в Священном Писании. Я мудрая женщина и понимала, что человек может ошибиться, очароваться чужими "персами" (улыбается). Кто из нас без греха?" – объяснила Лора Созаева.

Их единственный сын Павел знал, что у родителей есть проблемы в отношениях, но волновался, потому что не хотел их расставания.

"Когда я сказала сыну, что у нас с папой не все в порядке, он испугался и спросил, как же мы будем жить без него? Детей в таких ситуациях всегда очень жаль. И ради их блага женщины терпят, чтобы мужчина изменил свое поведение. Тем более надо знать Виктора. Он клялся до последнего, что я единственная, кого он любит, и что больше никогда не будет так поступать", – раскрыла бывшая жена артиста.

Как объяснила Лариса Созаева, история с их вторым браком и венчанием была фейком, чтобы привлечь внимание медиа к певцу.

"О повторной женитьбе и венчании, так это неправда. Мы отдыхали вместе в Турции и размышляли, как привлечь внимание медиа, вот и придумали такую "утку", – призналась наша собеседница.

Полное интервью с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, суде с женой Виктора Павлика и гениальной звезде, которую недооценивают в Украине, читайте 28 июля на сайте OBOZ.UA.

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