УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Кто из нас без греха?" Лариса Созаева рассказала, как Виктор Павлик изменял ей и продолжал клясться в любви

 Ирена Ремик Калдаш
Люди
2 минуты
2,3 т.
'Кто из нас без греха?' Лариса Созаева рассказала, как Виктор Павлик изменял ей и продолжал клясться в любви

Танцовщица и бывшая супруга народного артиста Украины Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как экс клялся ей в любви после измен. Она призналась, что ради ныне покойного сына давала бывшему шансы исправиться, однако, в конце концов, на неверность Павлика ничего не повлияло.

Видео дня

Об этом Лариса Созаева рассказала в откровенном интервью OBOZ.UA. Также она вспомнила, как с экс-избранником придумала "утку" о повторной женитьбе и венчании, чтобы привлечь внимание медиа.

Последние годы супружеской жизни Павлика и Ларисы Созаевой были омрачены изменами мужа с разными женщинами. О затяжных периодах неверности танцовщица рассказывала давно. Однако эти возмутительные эпизоды из жизни певца не заставили его жену отвернуться от всего, что их связывало.

"Кто из нас без греха?" Лариса Созаева рассказала, как Виктор Павлик изменял ей и продолжал клясться в любви

"Мы ходили в церковь много лет. Бог не принимает развод – так написано в Священном Писании. Я мудрая женщина и понимала, что человек может ошибиться, очароваться чужими "персами" (улыбается). Кто из нас без греха?" – объяснила Лора Созаева.

Их единственный сын Павел знал, что у родителей есть проблемы в отношениях, но волновался, потому что не хотел их расставания.

"Когда я сказала сыну, что у нас с папой не все в порядке, он испугался и спросил, как же мы будем жить без него? Детей в таких ситуациях всегда очень жаль. И ради их блага женщины терпят, чтобы мужчина изменил свое поведение. Тем более надо знать Виктора. Он клялся до последнего, что я единственная, кого он любит, и что больше никогда не будет так поступать", – раскрыла бывшая жена артиста.

"Кто из нас без греха?" Лариса Созаева рассказала, как Виктор Павлик изменял ей и продолжал клясться в любви

Как объяснила Лариса Созаева, история с их вторым браком и венчанием была фейком, чтобы привлечь внимание медиа к певцу.

"О повторной женитьбе и венчании, так это неправда. Мы отдыхали вместе в Турции и размышляли, как привлечь внимание медиа, вот и придумали такую "утку", – призналась наша собеседница.

Полное интервью с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, суде с женой Виктора Павлика и гениальной звезде, которую недооценивают в Украине, читайте 28 июля на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена шоумена Владимира Остапчука раскрыла свой срок беременности и прогнозы врачей, которые не оправдались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!