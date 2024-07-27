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Лариса Созаева назвала украинскую знаменитость, которую недооценивают на ТВ: она гениальна, очень похожа на Виктора Павлика

 Ирена Ремик Калдаш
Люди
1 минута
2,8 т.
Лариса Созаева назвала украинскую знаменитость, которую недооценивают на ТВ: она гениальна, очень похожа на Виктора Павлика

Танцовщица Лариса Созаева, которая была женой народного артиста Украины Виктора Павлика, назвала недооцененную на отечественном телевидении украинскую знаменитость. С этой звездой у нее особые отношения, ведь она крестила единственного сына экс-супругов Павла.

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Лариса Созаева даже сравнила свою куму с бывшим мужем, ведь они оба зажигательные и энергичные. Такое мнение танцовщица высказала в интервью OBOZ.UA.

Речь идет о певице, телеведущей и художнице Анжелике Рудницкой, много лет назад ставшей крестной мамой для ныне покойного Павла. Наша собеседница пошутила, что они ставят друг другу лайки на Facebook.

Лариса Созаева назвала украинскую знаменитость, которую недооценивают на ТВ: она гениальна, очень похожа на Виктора Павлика

"Она – просто энерджайзер! Очень похожа на Витю, такая же зажигательная, все в проектах. Я реально люблю ее за то, что она все время что-то придумывает и воплощает в жизнь. Анжелика – гениальная, очень осведомленная в искусстве. А наше телевидение поделено на своих и чужих, поэтому мне кажется, что ее в нашей стране недооценивают, к сожалению", – сказала звезда.

Ранее Лариса Созаева также делилась с OBOZ.UA, что ее бывший муж говорил после измен и почему женщина прощала его неверность.

Лариса Созаева назвала украинскую знаменитость, которую недооценивают на ТВ: она гениальна, очень похожа на Виктора Павлика

Полное интервью с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, суде с женой Виктора Павлика и новом возлюбленном, читайте 28 июля на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена шоумена Владимира Остапчука раскрыла свой срок беременности и прогнозы врачей, которые не оправдались.

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