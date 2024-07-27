Лариса Созаева назвала украинскую знаменитость, которую недооценивают на ТВ: она гениальна, очень похожа на Виктора Павлика

Танцовщица Лариса Созаева, которая была женой народного артиста Украины Виктора Павлика, назвала недооцененную на отечественном телевидении украинскую знаменитость. С этой звездой у нее особые отношения, ведь она крестила единственного сына экс-супругов Павла.

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Лариса Созаева даже сравнила свою куму с бывшим мужем, ведь они оба зажигательные и энергичные. Такое мнение танцовщица высказала в интервью OBOZ.UA.

Речь идет о певице, телеведущей и художнице Анжелике Рудницкой, много лет назад ставшей крестной мамой для ныне покойного Павла. Наша собеседница пошутила, что они ставят друг другу лайки на Facebook.

"Она – просто энерджайзер! Очень похожа на Витю, такая же зажигательная, все в проектах. Я реально люблю ее за то, что она все время что-то придумывает и воплощает в жизнь. Анжелика – гениальная, очень осведомленная в искусстве. А наше телевидение поделено на своих и чужих, поэтому мне кажется, что ее в нашей стране недооценивают, к сожалению", – сказала звезда.

Ранее Лариса Созаева также делилась с OBOZ.UA, что ее бывший муж говорил после измен и почему женщина прощала его неверность.

Полное интервью с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, суде с женой Виктора Павлика и новом возлюбленном, читайте 28 июля на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена шоумена Владимира Остапчука раскрыла свой срок беременности и прогнозы врачей, которые не оправдались.

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