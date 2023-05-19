Лана Дель Рэй наводила порчу, а Майкл Джексон хотел избавиться от врагов: знаменитости, которые занимались магией и эзотерикой

Сверхъестественное всегда привлекало людей, независимо от их социального статуса или профессиональной деятельности. Поэтому не удивительно, что среди поклонников мистики есть и знаменитости.

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В этой статье мы рассмотрим звезд, которые с помощью колдовства пытались изменить свою или чужую жизнь. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Лана Дель Рэй

Американская певица и автор песен Лана Дель Рэй не скрывает, что верит в магическую силу мыслей и слов. Она убеждена, что на человека можно наложить проклятие с помощью определенных ритуалов.

Проверить правильность своих суждений знаменитость решила на Дональде Трампе. В 2017 году она взяла фото "жертвы", карту Таро "Башня", оранжевую свечу и чаши с водой и солью, после чего провела обряд. Лана искренне убеждена, что благодаря этому политический деятель сейчас находится под влиянием магических сил.

Дэвид Боуи

Британский рок-музыкант, певец и актер Дэвид Боуи при жизни всерьез интересовался мистикой. Он изучал разные направления темной силы, в том числе кабалу и демонологию. Знаменитость настолько боялся, что на него наложат проклятие, что нанял в свою команду Белого мага, отводившего от артиста негатив.

Кроме того, Дэвид изучал псевдонаучные данные о призраках и НЛО. А в мемуарах Backstage Passes: Life on the Wild Side его жена Энджи написала о боязни Боуи: мужчина считал, что его преследуют ведьмы.

Майкл Джексон

Американский певец, танцор, киноактер и поп-король Майкл Джексон также верил в могущество магии. На пике своей славы, в 2000 году, он отправился в Швейцарию, чтобы принять участие в ритуале стоимостью 150 тысяч долларов. Во время обряда были принесены в жертву 40 коров. Шаман после определенных манипуляций заверил Джексона, что "убрал" его врагов. Однако, почти все эти люди до сих пор живы. Кстати, первыми в списке были режиссер Стивен Спилберг и продюсер Дэвид Геффен.

Сэм Смит

Эпатажный английский певец и автор песен Сэм Смит поверил в силу магии после серии неудачных романов. Мужчина мечтал найти свою любовь и приобрел целую коллекцию драгоценных камней, чтобы те "привели" к избраннику. В октябре 2017 года Смит сделал каминг-аут как гендерквир. С сентября 2017 года он встречался с актером сериала "13 причин почему" Брэндоном Флинном. А в июне 2018 года стало известно, что пара распалась. Сейчас неизвестно, есть ли у Сэма парень.

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