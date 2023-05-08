Заблудшие души: Том Круз, Хоакин Феникс и другие знаменитости, которые попали в секту

Мир шоу-бизнеса и гламура привлекает многих людей, предлагая славу и роскошную жизнь. Однако наряду с этим существуют ловушки, которые могут соблазнить даже самых скептических звезд. К примеру, секты.

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В этом материале OBOZREVATEL рассказываем о знаменитостях, попавших в религиозные объединения, которые обучением и обрядами отличаются от господствующих религиозно-церковных организаций.

Том Круз

Американский киноактер, кинорежиссер, продюсер и сценарист Том Круз в 1990-е годы по совету первой жены Мими Роджерс стал одним из саентологов (и до сих пор увлекается данным культом). Это религиозно-философское учение, согласно которому человек – духовное существо, что может стать бессмертным благодаря реинкарнации. Также эта секта учит, что в мире есть множество богов, и что некоторые боги выше других.

Хоакин Феникс

Американский киноактер Хоакин Феникс по инициативе родителей в детстве являлся частью деструктивного культа "Дети Бога". Это форма евангелизированной религиозной проституции, где пропагандируется и поощряется сексуальный контакт взрослых с детьми и развращение малолетних.

В одном из интервью знаменитость поделился своими воспоминаниями об этом тяжелом периоде в жизни: "К сожалению, родители далеко не сразу поняли, что беспорядочные половые связи не имеют ничего общего с верой. Потому что эта секта не называла себя "сектой". Последователи говорили, что они – единомышленники". С того времени Феникс не связывался с религиозными культами.

Вайнона Райдер

Американская киноактриса Вайнона Райдер в детстве вместе с родителями жила в коммуне "The Rainbow Family of Living Light" ("Радужная семья живого света"). Последователи данного культа принципиально не используют электроэнергию и другие блага цивилизации. Тогда ее мама втихаря показывала детям фильмы, которые проектировала на стенку сарая. Это и вдохновило Вайнону на то, чтобы посвятить жизнь актерству. Она осознавала, что адепты секты будут против ее желаний покорить Голливуд, так что девушка сбежала и воплотила мечту в реальность.

Джон Траволта

Американский актер и певец Джон Траволта вместе со своей женой Келли Престон (женщина умерла от рака летом 2020 года) с юности увлекался саентологией. В январе 2009 года супруги потеряли старшего сына Джетта: 16-летний мальчик скончался от эпилептического приступа. По словам актера, после трагедии его поддержала Церковь Саентологии: "Не представляю, что бы я делал без них". Скорее всего, трагедии можно было избежать, если бы пара своевременно обратилась к врачу. Дело в том, что саентология против любого медикаментозного лечения.

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