Лайма Вайкуле: я никогда не буду выступать в России, но очень хочу увидеть Киркорова и Баскова

Латвийская певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью, в котором призналась, почему поддерживает Украину, будет ли выступать в России в будущем и с кем хочет встретиться. Артистка с начала полномасштабного вторжения разорвала связи со страной-террористкой и осудила всех согласных с кремлевской политикой.

Она пообщалась с украинской ведущей Наталией Мосейчук в Юрмале. Кстати, там украинка с командой случайно встретили артистов Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Видео появилось на YouTube ведущей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Лайма Вайкуле на вопрос, почему она поддерживает Украину, вспомнила встречу с представителем мусульманской религии, который напомнил ей, что после смерти певице придется нести ответственность за тезисы, которые она несет в свет.

Видео дня

"Я отвечаю за миллионы людей, которые сейчас в Украине. Если я буду молчать, значит, я грешна, что я не сказала правду, что не пыталась сказать людям, которые, возможно, сейчас не понимают. Сказать им, что так делать нельзя. Надо стать на белую, светлую сторону. Наверное, это то, почему я это делаю", – сказала звезда.

Она уверена, что выступать в России больше не сможет. Артистка не верит в то, что в стране-террористке может так кардинально измениться власть, а с ней – сознание людей. Впрочем, она не прочь пообщаться с ярыми путинистами, а в прошлом ее коллегами по сцене – Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

"Мне бы очень хотелось с ними встретиться где-то после войны. Мне интересно проверить, как мое тело будет реагировать. Мне очень хочется увидеть, как они будут себя вести, что они будут говорить. Для меня это будет жизненный опыт. Теперь я вижу много недобрых, злых людей. Я не думала, что застану такое время", – сказала Лайма Вайкуле.

По ее словам, кремлевские певцы ни разу не звонили артистке, которую когда-то обнимали и целовали на камеры. Она также им не звонит, ведь с "к*нчеными людьми не о чем говорить". К слову, звезда считает, что большинство провоенно настроенных россиян просто притворяются или продались за кровавые рубли, хотя на самом деле понимают масштаб катастрофы в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лайма Вайкуле в интервью ответила, почему, по ее мнению, диктатор Путин развязал войну в Украине, а россияне его поддержали. Подробнее – читайте по ссылке.

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