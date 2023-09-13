'Путин сошел с ума': Лайма Вайкуле предположила, почему Россия вторглась в Украину, а россияне это поддержали

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая пользовалась популярностью в России, но после развязывания полномасштабной войны отреклась от страны-террористки, предположила, почему российский диктатор Владимир Путин решился на геноцид, а народ его не остановил. Артистка убеждена, что глава РФ сошел с ума.

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Этому, как считает Вайкуле, предшествовало его долгое правление. Такое мнение артистка высказала в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Даже популярные артисты думают, что они избранные, особенные. Они забывают, что они – люди, как все. И то же, мне кажется, произошло с Путиным. Он просто сошел с ума", – сказала известная исполнительница.

Лайма Вайкуле также нашла ответ на вопрос, почему россияне так легко согласились с кровопролитной войной и не остановили диктатора.

"Россияне, по-моему, не смогли стать современными. Мы знаем все, что происходит во всем мире. Мы идем в ногу со временем, а Россия – нет. Она не то что остановилась, их отбросило на 100 лет назад. Они снова арестовывают ученых, цвет нации. Снова делают то же, что и Сталин", – высказалась артистка.

Звезда добавила, что россияне – это "бараны", которых контролирует "гипнотизер" Путин. Знаменитость видит, как народ зомбируют пропагандой, заставляя поступать как "стадо".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вайкуле высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Артистка знакома с ним еще в период его телевизионной и комедийной деятельности. Как призналась звезда, Зеленский всегда был приятен ей как человек, но теперь она восхищается им.

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