Кухар – о потере ребенка: мне не хотелось жить

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о том, что однажды она потеряла ребенка от своего первого мужа, с которым познакомилась еще в училище.

Так, на последних месяцах беременности знаменитость попала в больницу. Но врачам не удалось спасти ребенка. Об этом Кухар сообщила в программе "Ранок з Україною".

По словам балерины, это был самый тяжелый период в ее жизни. У женщины была сильная депрессия и она даже не хотела вставать с кровати.

Кухар отметила, в этот момент она закрывала шторы и не смотрела телевизор, знаменитость только лежала и плакала. Кроме того, балерина добавила, что иногда ей не хотелось жить.

Напомним, Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины.

Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет.

Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.

В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками".

Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кухар рассказала, что хотела бы стать мамой в третий раз. По словам знаменитости, инициатива в большинстве случаев исходит от ее мужа.