Кухар – про втрату дитини: мені не хотілося жити

Українська прима-балерина, актриса і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про те, що одного разу вона втратила дитину від свого першого чоловіка, з яким познайомилася ще в училищі.

Так, на останніх місяцях вагітності знаменитість потрапила в лікарню. Але лікарям не вдалося врятувати дитину. Про це Кухар повідомила в програмі "Ранок з Україною".

За словами балерини, це був найважчий період у її житті. У жінки була сильна депресія і вона навіть не хотіла вставати з ліжка.

Кухар зазначила, в цей момент вона закривала штори і не дивилася телевізор, знаменитість тільки лежала і плакала. Крім того, балерина додала, що іноді їй не хотілося жити.

Нагадаємо, Катерина Кухар – одна з найкращих балерин України.

Зіркова пара українського балету – Катерина Кухар та Олександр Стоянов – разом прожили 12 років. Пара довгий час перебувала в цивільному шлюбі, офіційно вони одружилися в США в 2018 році, через 10 років спільного життя.

У вересні 2019 вони також влаштували публічну церемонію в прямому ефірі на шоу "Танці з зірками".

Стоянов і Кухар виховують двох дітей – сина Тимура і дочку Анастасію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Кухар розповіла, що хотіла б стати мамою втретє. За словами знаменитості, ініціатива здебільшого йде від чоловіка.