Куда пропали звезды популярных фильмов 2000-х и как они изменились за это время. Фото

Сложно представить, почему знаменитости на самом пике карьеры оставляют позади блеск гламурной голливудской жизни. Они отказываются не только от денег, но и от толп поклонников, славы и преследований папарацци.

У каждого из них были на то свои причины. OBOZREVATEL решил узнать, куда же делись звезды популярных в нулевых фильмах "Американский пирог", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и многих других.

Фредди Принц-младший, 45 лет

Звезда фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" был одним из самых узнаваемых актеров 2000-х. Его обожали миллионы фанаток. Но внезапно он исчез с радаров СМИ без каких-либо видимых причин.

Видео дня

Дело в том, что он женился на своей коллеге Саре Мишель Геллар, которая тоже решила "уйти в отставку" после нескольких ярких ролей ("Жестокие игры", "Скуби-Ду" и многие другие).

Кроме того, Фредди Принц-младший увлекся кулинарией и начал издавать свои книги о готовке.

Дениз Ричардс, 50 лет

Одна из самых красивых актрис 90-х годов прославилась после выхода фильмов "Дикость", "Звездный десант". В кинокартине "И целого мира мало" Денис сыграла любовницу агента Джеймса Бонда.

Но после взлета по карьерной лестнице Ричардс решила взять паузу, родила двух дочерей и взяла под опеку еще одну девочку. Сейчас она не получает главных ролей, но поддерживает себя в отличной форме – на всякий случай.

Элисон Ханниган, 47 лет

Американская актриса Элисон Ханниган известна по роли Мишель Флаэрти в фильме "Американский пирог". Сейчас ей 47 лет, у нее есть муж и двое детей.

Она до сих пор снимается в кино и на американском телевидении. В 2020 году вышел комедийный сериал "Превосходить", где Элисон сыграла роль Бет.

Также актриса активно ведет свою страничку в Twitter, где часто делится кадрами с супругом и детьми.

Кэмерон Диаз, 48 лет

В начале 2000-х Кэмерон Диаз сияла ярче других и ежегодно снималась сразу в нескольких кассовых проектах. Она стала звездой после выхода "Маски", и после этого фильма каждая картина с ней была успешна в прокате.

Однако с 2014 года Кэмерон больше не снимается. Некоторые считают, что причиной тому стал провал комедии "Домашнее видео", но сама Кэмерон говорит, что устала работать с такой интенсивностью и постоянно быть в центре внимания, уклоняясь от навязчивых папарацци.

Она с головой ушла в семейную жизнь, родила первенца в 2019 году и наслаждается материнством.

Джессика Альба, 40 лет

Известная нестареющая красотка Голливуда также уже долгое время не снимается в кино. Последний фильм с ее участием вышел еще в 2016 году – "Механик: Воскрешение".

Альба все-таки посчитала, что лучше подарит свое время троим детям, чем будет пропадать сутками на съемочной площадке.

Известно, что бывшая актриса сейчас занимается производством натуральной косметики и нетоксичной бытовой химии. Ее бизнес называется The Honest Company.

OBOZREVATEL ранее писал: