Готов сниматься в украинском фильме: разговор со звездой 'Мстителей' Даниэлем Брюлем. Эксклюзив

43-летний немецко-испанский актер Даниэль Брюль, сыгравший в культовых фильмах "Первый мститель: Противостояние" (Marvel) и "Бесславные ублюдки", готов сниматься в украинском фильме в роли "плохого парня", если ему понравится сценарий и роль. Однако, прежде всего, "нужно выучить язык".

Об этом Даниэль Брюль заявил, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL. Встреча состоялась в рамках 12-го Одесского кинофестиваля, куда актер приехал, чтобы представить свой режиссерский дебют – фильм "Плохой сосед" (Next Door).

"Я готов сниматься в украинском кино. Но нужно выучить язык, а это будет проблематично, – посмеялся Даниэль Брюль. – Роль какого негодяя я мог бы сыграть? Не знаю, присылайте сценарий, посмотрим".

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Брюль также объяснил, почему в начале карьеры за ним закрепилось амплуа "хорошего парня".

"В начале карьеры, когда я снялся в фильме "Гудбай, Ленин", у меня сложилась репутация хорошего парня. И на протяжении многих лет никаких других ролей, кроме подобных этой, мне не предлагали. Было такое впечатление, что я тот самый добродушным молодой человек, который переводит бабушек через дорогу, заботится о старших, помогает всем остальным принести покупки из супермаркета. Типаж такого очень хорошего тестя", – рассказал Даниэль Брюль.

Актер добавил, что "плохим парнем" стал с легкой руки американских кинорежиссеров. Поскольку у них не было опыта сотрудничества с ним, следовательно никто не знал о его амплуа.

"Все изменилось, когда я снялся у Квентина Тарантино – в "Бесславных ублюдках". Да, я и там сначала хороший парень, но в конце оказывается, что я нацистских подонок. Это очень удачный переход. Тарантино удалось увидеть во мне эту неоднозначность", – добавил Брюль.

По его словам, актерам всегда интересно играть отрицательных персонажей. Ведь это помогает узнать о каких-то темных частицах себя.

"Каждый из нас имеет определенные черты, спрятанные внутри, о которых мы не хотим узнавать, не хотим открывать их в себе. Но зрителям очень интересно наблюдать за этим на экране: когда раскрываются характеры убийц, психопатов, преступников. И для меня было важно открыться в в этом плане тоже ", – резюмировал актер.

Биографическая справка:

Даниэль Брюль – немецко-испанский актер, продюсер и режиссер. Двукратный номинант на премию "Золотой глобус" (2014, 2019) и премию Британской киноакадемии (2014). Снялся в фильмах: "Гуд бай, Ленин!", "Гонка", "Первый мститель: Противостояние", "Счастливого Рождества", "Бесславные ублюдки", "Пятая власть", "Ультиматум Борна", "Колония Дигнидад", а также в телесериале "Алиенист".

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