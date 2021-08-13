Мадонна, Адель, Ратаковски и другие: звезды Голливуда, отказавшиеся от интимной эпиляции. Фото

В современном мире многие люди поддерживают бодипозитив и поэтому отказались от бритья волос на ногах, под мышками и других интимных участках тела. Знаменитости в этом случае не стали исключением.

OBOZREVATEL подробно расскажет о голливудских звездах, которые не считают нужным избавляться от волос на теле. Среди них – Мадонна, Адель, Джулия Робертс и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Знаменитая модель часто может не сбривать волосы на теле. Она считает, что таким образом выглядит сексуальнее и привлекательнее. Ратаковски уверена, что брить или не брить – это право каждой женщины и она не должна слушать мнение других.

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Однажды певица Адель призналась, что ради съемки ей пришлось впервые за месяц побрить ноги, а до этого она не трогала свои волосы. По словам знаменитости, ни один мужчина не может сказать ей, что делать с ее ногами.

Она стала одной из первых знаменитостей, которые отрастили волосы под мышками и продемонстрировали их на красной ковровой дорожке. По словам актрисы, она до сих пор помнит ту фотографию. Звезда считает, что просто "не рассчитала длину рукава и то, как это будет сочетаться с маханием рукой". Но при этом она не видит ничего плохого в том, что отказалась от бритья волос на теле.

Еще в молодости Мадонна перестала брить подмышки. На сегодняшний день легендарная певица иногда делится с поклонниками снимками в сети, на которых демонстрирует, что до сих пор не пользуется бритвой.

Знаменитость периодически удивляет общественность небритыми подмышками. Таким образом это доказывает, что звезда совсем забыла про воск и бритву.

Однажды актриса в своей книге The Body Book призналась, что не делает эпиляцию зоны бикини и не советует другим. Звезда писала: "Мнение о том, что вагина должна быть абсолютно лишена волос, появилось сравнительно недавно, но любая мода меняется".

Актриса часто фотографировалась в пикантных нарядах и демонстрировала свои подмышки. Стоит отметить, что в то время эпиляция не была так популярна, но все же знаменитость отказалась от бритья волос и при этом у нее было много поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фитнес-блогерша из США Морган Микенас решилась на смелый эксперимент: она полностью отказалась брить ноги и другие части тела. На страничке в Instagram она показала результат неординарного опыта.