'Логическое мышление там отсутствует'. Звезда сериалов Нина Набока рассказала о позорном поступке Сергея Гармаша в Киеве и вспомнила родственников в РФ

Известная украинская киноактриса Нина Набока, как и другие ее коллеги, работала до вторжения РФ в Украину на одних съемочных площадках с российскими артистами. Актриса рассказала о недостойном поведении на съемках известного российского актера Сергея Гармаша.

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Нина Набока также вспомнила о своих родственниках на Кубани, отреагировавших на российскую агрессию против Украины безразличием. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я однажды снималась в одной картине с Сергеем Гармашем, который, как известно, родился и вырос в Херсоне. Слышу, он говорит кому-нибудь своему: "Хохлушка, а такая талантливая". Представляете? И подобного было много. Что говорить? Мы все сейчас видим отношение россиян к нам. И я не хочу даже о них слышно!".

Артистка говорит, что у России родственников, но прервала с ними все связи после страшного февраля 2022 года: "В первые дни большой войны обращалась к родственникам в России, они живут на Кубани. Говорила: "Это война, а не операция. Вам в голове нужно делать операцию!" Как они отреагировали? Никак. А сейчас мы вообще не общаемся. Это жена и дочь моего родного брата, самого его уже нет, умер от рака. Четыре года сражался".

"И с родственниками возобновлять связи не планирую, – добавляет артистка. – Пусть они планируют. Тот, кто виноват, идет на поклон – это логично. Да и сейчас они, наверное, боятся мне звонить, потому что еще их в тюрьму могут упрятать. А раньше тетя Нина была самой любимой. С подарками ездила, деньги передавала, когда брат тяжело заболел. Что говорить? Вбивают в голову всякое и без того глупым людям. А разобраться они не могут, потому что логическое мышление там вообще отсутствует. Они привыкли к лживой информации, едят, даже причмокивают".

Ранее OBOZ.UA писал, что родившаяся и выросшая в Херсоне народная артистка Украины Елена Хохлаткина на вопрос, как относится к Сергею Гармашу, который поддержал путинскую агрессию и даже приезжал, как писали пропагандисты, "восстанавливать" херсонский театр, ответила: " Я к нему никак не отношусь, потому что он для меня еще до войны был неким артистом. Я не знаю, что он там собирался восстанавливать, имею информацию, что он просто привозил какую-то гуманитарную помощь, а пропагандистские СМИ уже додумали все остальное, чтобы поднять значимость события".

Полное интервью с Ниной Набокой читайте OBOZ.UA здесь.

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