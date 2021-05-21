Кто прошел в финал Евровидения 2021: определились все участники

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал Евровидения 2021. По итогам двух дней песенного конкурса, в гранд-финал попали такие страны как Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Кроме того, автоматически в финал прошли страны-основатели Евровидения: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия. Также к ним присоединилась страна-победитель прошлого конкурса – Нидерланды (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Отметим, что по результатам голосования во время первого полуфинала, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_A – последнее, десятое место.

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Что касается второго полуфинала, лидером стала представительница Албании – Anxhela Peristeri, а последнее место в списке финалистов заняли представители Финляндии – Blind Channel.

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Гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определилось в ходе полуфиналов 18 и 20 числа.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.