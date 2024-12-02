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Участница "Холостяка 13" назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит "Терену"

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Участница 'Холостяка 13' назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит 'Терену'

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк 13" и выбывшая в 5 выпуске арттерапевт Вероника Дорошко призналась, что для "главного холостяка страны", ветерана войны Александра "Терена" Будько лучшей парой будет человек, причастный к военному делу. Ею на проекте является 28-летняя волонтер и преподавательница немецкого языка Инна Белень.

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Более того, именно ее называют вероятной победительницей шоу, где уже в пятницу будут соревноваться за сердце "холостяка" 6 участниц. Вероника Дорошко объяснила в интервью "Радио Люкс", что из всех именно Инна на одной волне с Александром Будько.

Участница "Холостяка 13" назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит "Терену"

"Считаю, что среди всех участниц Александру больше подходит Инна, потому что они на одной волне. Это очень важно для отношений", – отметила участница.

Известно, что Вероника Дорошко покинула проект в пятом выпуске на церемонии роз. Александр Будько отметил, что для него очень важно личностное взаимодействие с будущим партнером. Однако с Вероникой Дорошко он этого не почувствовал.

Участница "Холостяка 13" назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит "Терену"

"Мы были рядом, но не вместе. Во время нашего свидания я почувствовал свой внутренний мир, но не почувствовал вообще тебя. Я благодарю тебя за наше время", – объяснил свой выбор общественный деятель.

Девушка отметила, что не была очень расстроена, ведь понимала, что "Терен" – не ее мужчина. Их последнее свидание также не проходило в раскрепощенной обстановке.

Участница "Холостяка 13" назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит "Терену"

"Честно говоря, не была расстроена, я была благодарна за опыт. На тот момент уже внутри себя почувствовала, что мы с Александром не подходим друг другу для построения серьезных отношений", – сообщила она.

Напомним, что после выхода первого выпуска "Холостяка 13" блогер Богдан Беспалов рассказывал, что победительницей шоу должна стать Инна Белень. По его словам, СТБ решили, что ветеран и волонтер будут выглядеть органически как пара и их положительно воспримут зрители.

Участница "Холостяка 13" назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит "Терену"

Ранее OBOZ.UA писал, кто еще, кроме Вероники Дорошко, не получил красной розы от Александра "Терена" в конце пятого выпуска.

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