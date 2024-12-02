Участница 'Холостяка 13' назвала имя самой сильной конкурентки, которая идеально подходит 'Терену'

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк 13" и выбывшая в 5 выпуске арттерапевт Вероника Дорошко призналась, что для "главного холостяка страны", ветерана войны Александра "Терена" Будько лучшей парой будет человек, причастный к военному делу. Ею на проекте является 28-летняя волонтер и преподавательница немецкого языка Инна Белень.

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Более того, именно ее называют вероятной победительницей шоу, где уже в пятницу будут соревноваться за сердце "холостяка" 6 участниц. Вероника Дорошко объяснила в интервью "Радио Люкс", что из всех именно Инна на одной волне с Александром Будько.

"Считаю, что среди всех участниц Александру больше подходит Инна, потому что они на одной волне. Это очень важно для отношений", – отметила участница.

Известно, что Вероника Дорошко покинула проект в пятом выпуске на церемонии роз. Александр Будько отметил, что для него очень важно личностное взаимодействие с будущим партнером. Однако с Вероникой Дорошко он этого не почувствовал.

"Мы были рядом, но не вместе. Во время нашего свидания я почувствовал свой внутренний мир, но не почувствовал вообще тебя. Я благодарю тебя за наше время", – объяснил свой выбор общественный деятель.

Девушка отметила, что не была очень расстроена, ведь понимала, что "Терен" – не ее мужчина. Их последнее свидание также не проходило в раскрепощенной обстановке.

"Честно говоря, не была расстроена, я была благодарна за опыт. На тот момент уже внутри себя почувствовала, что мы с Александром не подходим друг другу для построения серьезных отношений", – сообщила она.

Напомним, что после выхода первого выпуска "Холостяка 13" блогер Богдан Беспалов рассказывал, что победительницей шоу должна стать Инна Белень. По его словам, СТБ решили, что ветеран и волонтер будут выглядеть органически как пара и их положительно воспримут зрители.

Ранее OBOZ.UA писал, кто еще, кроме Вероники Дорошко, не получил красной розы от Александра "Терена" в конце пятого выпуска.

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