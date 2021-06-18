Красотка из TikTok удивила подписчиков, показав себя настоящую без зубов и макияжа. Видео

36-летняя Алисия стала звездой TikTok благодаря своим зубам. Девушка во время беременности потеряла их из-за серьезного кариеса, и в результате ей пришлось поставить протезы.

Алисия опубликовала на своей странице в TikTok ролик, в котором показала, как снимает свои зубные протезы и выглядит без макияжа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Внешность девушки часто критикуют, но она на это не обращает внимания.

"Я счастлива в браке, я мама, у меня четверо детей, и я наношу макияж для себя. Я такой же визажист с правами, как и все", – говорит Алисия.

На видео видно, как сначала девушка появляется без зубов и косметики, а затем она показала, как перевоплощается. Алисия сделала яркий макияж, вставила зубные протезы и в конце ролика продемонстрировала готовый образ.

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К слову, ролик Алисии набрал более 20 млн просмотров и 1,4 млн лайков.

Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками видео, на котором сначала показалась в домашнем образе и без макияжа, а затем в дерзком наряде.

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