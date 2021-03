Никитюк показала дерзкое перевоплощение в TikTok. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками видео, на котором сначала показалась в домашнем образе и без макияжа, а затем в дерзком наряде.

Знаменитость смонтировала ролик под известную песню Reyanna Maria, Kato On The Track – 4 My Shy Girls (And Boys). Звезда опубликовала его на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, вначале Никитюк появилась перед фанатами в пижаме, с растрепанными волосы и при этом на ее лице не было ни грамма косметики.

После этого телеведущая преобразилась в образ из нового клипа Насти Каменских, в котором она приняла участие. Никитюк двигалась под музыку уже с накрашенными глазами, губами и аккуратными локонами на голове. Отметим, что знаменитость также была одета в боди с глубоким декольте.

В комментариях под видео пользователи сети подчеркнули, что ведущая выглядит очень красиво.

"Лучшая", "Супер", "Богическая Леся Ивановна", "Меня ослепило от такой красоты", – пишут люди в комментариях.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL: