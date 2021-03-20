Никитюк показала дерзкое перевоплощение в TikTok. Видео
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками видео, на котором сначала показалась в домашнем образе и без макияжа, а затем в дерзком наряде.
Знаменитость смонтировала ролик под известную песню Reyanna Maria, Kato On The Track – 4 My Shy Girls (And Boys). Звезда опубликовала его на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, вначале Никитюк появилась перед фанатами в пижаме, с растрепанными волосы и при этом на ее лице не было ни грамма косметики.
После этого телеведущая преобразилась в образ из нового клипа Насти Каменских, в котором она приняла участие. Никитюк двигалась под музыку уже с накрашенными глазами, губами и аккуратными локонами на голове. Отметим, что знаменитость также была одета в боди с глубоким декольте.
В комментариях под видео пользователи сети подчеркнули, что ведущая выглядит очень красиво.
"Лучшая", "Супер", "Богическая Леся Ивановна", "Меня ослепило от такой красоты", – пишут люди в комментариях.
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.
В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.
Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе. Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам.