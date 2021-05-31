Козловский удивил кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинский певец Виталий Козловский удивил поклонников внезапной сменой имиджа. Так, артист покрасил волосы в блондинистый оттенок.

Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили новый образ исполнителя и засыпали его комплиментами.

В кадре Козловский позировал в майке, черно-белой рубашке и с покрашенными волосами – теперь певец стал блондином. Стоит отметить, что при этом его борода все так же осталась темной.

"Немного изменил внешность, но душой остаюсь собой", – отметил артист.

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Пользователям сети понравились изменения Козловского и многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Ну что же ты такой красивый", "Вау, Виталик! Я тебя не узнала", "Ого!", "Очень круто", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Виталий Козловский – украинский певец, Заслуженный артист Украины. Победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году, с песней "Чорнобривці".

Участвовал в конкурсе "Новая волна" в 2004 году. 18 марта 2010 года – в национальном отборе участников конкурса Евровидение 2010.

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