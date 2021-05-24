Джастин Бибер удивил кардинальной сменой имиджа. Фото

Известный канадский певец Джастин Бибер решил удивить поклонников и сменил имидж. Так, знаменитость продемонстрировал фанатам новую короткую стрижку.

Соответствующее фото артист опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре исполнитель сидел вместе со своей супругой Хейли.

Бибер позировал на камеру в коричневом свитере, потертых синих джинсах и с максимально короткими волосами на голове. Рядом с ним была его жена в светлом вязаном свитере и джинсовых брюках.

"Счастливое воскресенье", – подписал фото певец.

Коротко о знаменитости:

Джастин Бибер – канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актер. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Браун организовал для Бибера встречу с Ашером в Атланте.

Вскоре Бибер стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group (RBMG), совместного предприятия Брауна и Ашера, а еще позже Эл-Эй Рид пригласил его в Island Records.

Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения наград "Грэмми" Джастин получил премию в категории "Лучшая танцевальная запись".

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